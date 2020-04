Britiem vagās trūkst darbaroku – naski aicina austrumeiropiešus

Lielbritānija, par spīti Borisa Džonsona solījumiem stingrāk ierobežot imigrāciju, aktivizējusi īpašu austrumeiropiešu strādnieku iebraukšanas programmu, lai glābtu sparģeļu, zemeņu un citu lauksaimniecības produktu plantācijas no aiziešanas postā. Cita starpā šim mērķim tiekot organizēti pat īpaši čārterreisi, vēsta "Eur Activ".

Ikgadēji Lielbritānijas ražotāji sezonāliem darbiem lauksaimniecībā piesaista līdz pat 70 000 darbinieku, no kuriem 90% ir iebraucēji, liecina Britu [dārzeņu un augļu] Audzētāju asociācija. Tomēr pēc "Brexit" politiskā situācija ir mainījusies arī šajā ziņā un nozare bija neziņā, kā izdosies aizpildīt šīs darbavietas.

Vēl februārī Lielbritānijas Iekšlietu ministre Pritija Patela paziņoja, ka britu uzņēmējiem imigrantus vajadzētu aizvietot ar aptuveni astoņiem miljoniem bez darba esošo britu, atgādina medijs. Tomēr dažādu iemeslu dēļ, kuru vidū tiek minēta arī koronavīrusa radītās slimības Covid-19 pandēmija, Lielbritānija tomēr bijusi spiesta aktivizēt sezonālās imigrācijas programmas, darbaspēka piesaistei.

Pandēmijas laikā noteikto ierobežojumu socializēties dēļ pieaudzis arī mājsaimniecību pieprasījums pēc pārtikas. Tā kā "Brexit", kā arī pandēmijas dēļ daļa iepriekš iebraukušo, Lielbritāniju pametuši, britu valdība izšķīrusies aktivizēt īpašas programmas pārtikas pieprasījuma nodrošināšanai.

Izsludināta nacionāla līmeņa programma "Pabaro nāciju" ("Feed the Nation") un tās dēļ pieaugusi arī britu, tostarp pandēmijas un ierobežojumu dēļ bez darba palikušo interese par darbiem lauksaimniecībā. Tomēr no aptuveni 33 500 sākotnējo interesentu tikai nepilni 6000 arī pieteikušies darbam. Lai aizpildītu darbavietas, valstiskā līmenī sezonālie strādnieki atzīti par "atslēgas cilvēkiem", kuriem ļauts ierasties valstī, kā arī doties ceļā uz darbu no dzīvesvietām Lielbritānijā.

Pirmais īpaši organizētais reiss ar 180 rumāņu strādniekiem Londonas Stanstedas lidostā nosēdies jau pagājušajā ceturtdienā, 16. aprīlī. Tagadējais plāns paredz vēl piecu tādu organizēšanu. Ierasti uz sezonāliem lauku darbiem piesaistīti austrumeiropieši, bet poļus un baltiešus tagad nomaina Rumānijas, Bulgārijas un Ukrainas iedzīvotāji.

Ceturtdienas čārterreisu organizēja viens no Kembridžas lielākajiem svaigu dārzeņu un sēņu ražotājiem "G's Fresh". Kompānija ziņu aģentūrai AFP norādījusi, ka no Rumānijas vēlējusies ievest daļu pieredzējušo strādnieku, kuri apmācīs jauno darbaspēku.

Par britu programmu, ņemot vērā faktu, ka Lielbritānija ir viena no pandēmijas smagāk skartajām valstīm Eiropā, sajūsmā neesot bijis Rumānijas vēstnieks Lielbritānijā Dans Mihalače. "Rumānijas valsts un vēstniecība [programmas īstenošanā] neiesaistījās. Domāju, ka tā nav piemērotas šim laikam. Bet mēs nevaram kontrolēt privātas iniciatīvas. Personīgi uzskatu, ka nevajadzētu uz Rumāniju vai no tās tagad vest lielu daudzumu cilvēku," viņš publiski paudis.