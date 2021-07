Covid-19: Anglijā atcelti visi karantīnas ierobežojumi

Lielbritānijas valdība no pirmdienas atcēlusi visus karantīnas ierobežojumus, lai gan zinātnieki un opozīcija apgalvo, ka tas esot bīstams lēciens nezināmajā.

No svētdienas pusnakts darbu atsākuši naktsklubi, un arī visiem citiem iekštelpās esošajiem iestādījumiem ļauts atsākt darbību pilnā apjomā.

Atcelta arī obligātā aizsargmasku nēsāšana un attālinātais darbs.

Premjerministrs Boris Džonsons, kurš pēc veselības ministra inficēšanās ar Covid-19 pats spiests ievērot pašizolāciju, aicinājis sabiedrību ievērot saprātīgu piesardzību, bet tos, kas vēl nav potējušies, pievienoties divām trešdaļām līdzpilsoņu, kas pilnībā vakcinējušies.

Daudzi mediji ierobežojumu atcelšanu sveikuši kā "Brīvības dienu", kamēr zinātnieki pauž bažas, jo jaunu inficēšanās gadījumu skaits Lielbritānijā atkal pārsniedzis 50 000 dienā.

"Ja mēs to nedarīsim tagad, tad mēs atvērtos rudenī, ziemā, kad vīrusam būtu aukstā laika priekšrocības," iebilstot zinātniekiem, norādījis Džonsons, piebilstot, ka skolu brīvdienu sākums šonedēļ ir piemērots brīdis ierobežojumu atcelšanai. "Ja mēs to nedarām tagad, mums pašiem sev jāvaicā, kad mēs to beidzot darīsim. Šis ir īstais brīdis, taču mums jābūt piesardzīgiem."

Savukārt opozīcijā esošo leiboristu ēnu kabineta veselības ministrs Džonatans Ešvorts paziņojis, ka valdība rīkojas "pārgalvīgi", piebalsojot ekspertiem, kuri apgalvo, ka Lielbritānijas lēmums apdraudot globālo veselības situāciju.

Ešvorts īpaši kritizējis atteikšanos no aizsargmaskām.

Pēc veiksmīgās vakcinācijas kampaņas valdība uzskata, ka slimnīcām vairs nedraud pārslodze.

Taču Londonas Imperiālās koledžas profesors Nīls Fērgusons brīdina, ka, izplatoties vīrusa Indijas jeb delta variantam, Lielbritānijai draud inficēšanās gadījumu skaita pieaugums līdz 100 000 dienā.

Neskatoties uz to, ka šobrīd Lielbritānija pieredz mazāk nāves gadījumu nekā iepriekšējo pandēmijas viļņu laikā, arī mediķi brīdina, ka ierobežojumu atcelšana var novest pie inficēšanās gadījuma skaita pieaugum, atkal pakļaujot Nacionālo veselības dienestu (NHS) pārmērīgam spiedienam, kā arī pie jaunu vīrusa variantu parādīšanās.

Pat konservatīvo pārstāvis Džeremijs Hants, kas savulaik ieņēmis veselības ministra krēslu, aicina valdību ņemt vērā Izraēlas un Nīderlandes pieredzi, un norāda, ka tām pēc ierobežojumu atcelšanas nācies tos atkal atjaunot.

Skotija un Velsa, kuru valdības pašas nosaka savu veselības politiku, paziņojušas, ka saglabā ierobežojumus, tostarp obligāto aizsargmasku nēsāšanu.