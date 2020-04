Covid-19 atklāj Ķīnas robežsargu ievainotam ziemeļkorejiešu pārbēdzējam

Pozitīvs Covid-19 testa rezultāts ir kādam ziemeļkorejietim, kuru Ķīnas robežsargi ievainojuši viņam nelegāli mēģinot iekļūt Ķīnā no Ziemeļkorejas puses, vēsta "Radio Svoboda".

Laikā, kad pasauli pārņēmusi Covid-19 pandēmija, Ziemeļkoreja nav ziņojusi par nevienu inficēšanās gadījumu savā teritorijā un apgalvo, ka tas skaidrojams ar savlaicīgi ieviestiem piesardzības pasākumiem.

Skeptiķi un ASV spēku pārstāvji Korejas pussalā gan uzskata, ka tas nav iespējams, sevišķi ņemot vērā valsts ciešos kontaktus ar Ķīnu, kur pērnā gada nogalē sākas jaunā koronavīrusa izplatība.

Pirmā taustāmā liecība par Covid-19 klātbūtni Ziemeļkorejā ir ievainotajam robežas šķērsotājam paņemtās analīzes. Ziemeļkorejas pilsonis centās iekļūt Ķīnā, šķērsojot robežupi Tumanu.

Phenjana noliedz Covid-19 izplatību savā teritorijā, bet valstī ir spēkā dažādi ierobežojošie pasākumi. Anonīmi avoti ir ziņojuši, ka janvārī un februārī no Covid-19 Ziemeļkorejā miruši 180 karavīri, ziņo "Radio Svoboda".

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 200 valstīs un teritorijās, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā 2,7 miljoni inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 887 tūkstoši ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 192 tūkstoši cilvēku, no kuriem vairāk nekā 50 tūkstoši ASV.

Vairāk nekā 761 tūkstotis cilvēku pasaulē ir izveseļojies.