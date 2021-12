Covid-19 omikrons: Francija ierobežo ieceļošanu no Lielbritānijas

Francija, sākot ar šo nedēļas nogali, aizliegs nebūtiskus ceļojumus uz Lielbritāniju un tās, šādi cenšoties mazināt Covid-19 vīrusa omikrona paveida izplatību, kas Lamanša otrā pusē izraisījis jaunu inficēšanās vilni.

No sestdienas būs "nepieciešams būtisks iemesls, lai ceļotu no Lielbritānijas un uz to gan nevakcinētajiem, gan vakcinētajiem. Cilvēki nevar ceļot tūrisma vai profesionālu iemeslu dēļ", teikts valdības paziņojumā. "Reaģējot uz ārkārtīgi straujo omikrona paveida izplatību Lielbritānijā, valdība izvēlējusies no jauna ieviest prasību, ka ir jābūt būtiskam iemeslam, lai ceļotu no Lielbritānijas un uz to."

Francijas un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņi arī turpmāk varēs atgriezties no Lielbritānijas.

"Mēs iedarbināsim kontroles sistēmu, kas būs krietni stingrāka par to, kas mums jau ir," raidsabiedrībai BFMTV sacīja valdības pārstāvis sakariem ar presi Gabriels Atāls.

Pasākumi tiek īstenoti, lai palēninātu omikrona nokļūšanu Francijā un ļautu izvērst balstvakcinācijas kampaņu, viņš skaidroja.

Ceļotājiem, kas atgriežas Francijā, būs jāuzrāda apliecinājums par 24 stundu laikā veiktu Covid-19 testa negatīvu rezultātu.

"Cilvēkiem (kas atgriežas Francijā) būs jāreģistrējas lietotnē un septiņas dienas jāpavada pašizolācijā pašu izraudzītā vietā, ko kontrolēs drošības spēki, bet šis periods var tikt saīsināts līdz 48 stundām, ja negatīvais tests veikts Francijā," skaidroja Atāls.