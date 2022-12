'Delfi' Taivānā: Kas Ukrainā kritušam taivānietim kopīgs ar Pekinas draudiem Taipejai?

Novembra sākumā kaujā pret Krievijas okupantiem Ukrainas Luhanskas apgabalā krita 25 gadus vecais Džonatans Cengs – pirmais taivānietis un vispār pirmais zināmais cilvēks no Austrumāzijas, kas gājis bojā cīņā pret Krievijas invāziju kaimiņvalstī. Cenga nāve tālu no savām mājām iezīmē, cik ļoti mūsdienu pasaule ir saistīta un cik ļoti daudzi nespēj būt vienaldzīgi par notiekošo tālās pasaules malās, kad runa ir par brīvību. Vēlme saglabāt savu demokrātiju un brīvo sabiedrību, ko daudzi uzskata par Taivānas priekšrocību un attīstības atslēgu, ir viens no galvenajiem vēstījumiem, ko novembra vidū dzirdēju no amatpersonām un cilvēkiem uz salas Dienvidķīnas jūrā.

Cengs Ukrainā tiek godināts kā varonis. "Es atbraucu karot labā pusē, par Ukrainu, par tās tautu," viņa paša teikto citē ukraiņu portāls TSN. Cengs bijis profesionāls karavīrs – iepriekš piecus gadus dienējis Taivānas armijā, viņam dzimtenē palika sieva un piecus gadus vecs bērns, Taipejā tikšanās laikā ar žurnālistiem stāsta domnīcas Nacionālās aizsardzības un drošības pētījumu institūta (INSDR) pētnieks Vu Culi. "Viņš ir arī mans varonis," uzsver Culi.

Cenga gadījums ilustrē arī bažas, kas pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma ir klātesošas pasaulē un Taivānā, – vai, sekojot Maskavas piemēram, arī Pekina varētu izšķirties savas ilgās pretenzijas pret Taipeju risināt ar spēku? "Viņš devās karot, jo zināja – ja to nedarīs, nākamā kauja var notikt viņa dzimtenē," medijam "Politico" sava drauga motivāciju raksturo Samijs Lins.

Taivānas mediji raksta, ka karot Ukrainas pusē devušies aptuveni 10 taivānieši. Oficiālu datu nav, jo Taivānā iedzīvotājiem nav jāinformē, kurp viņi dodas. Savukārt Ukraina kara laikā neatklāj datus, cik un kādu tautību pārstāvji pievienojušies cīņai pret Krievijas okupantiem.

Vai Krievijas iebrukums sniedz atbildes?

"Taivāna ir daudz mācījusies no kara Ukrainā. Pirmkārt, to, ka maza valsts spēj pretoties, ja izmanto unikālu taktiku un tehniku. Otrkārt – cilvēku vēlme un apņēmība aizsargāties. Lai gan Ukraina un Taivāna daudzos parametros ir atšķirīgas, ir arī līdzības. Mēs mācāmies un cenšamies sagatavoties," skaidro Taivānas Ārlietu ministrijas Starptautiskās informācijas dienesta ģenerāldirektore Katerīna Hsju.

Kopīgais ar Ukrainu ir tas, ka abos