'Eiropas diena': Kad drīkstēsim ignorēt priekšnieka zvanus un kas vainas nodokļu paradīžu sarakstam?

Moderno tehnoloģiju iespiešanās arvien dziļāk mūsu dzīvēs rada ne tikai jaunas iespējas, bet arī problēmas. Viena no tām – nespēja novilkt skaidru robežu starp darbu un brīvo laiku – tagad Covid-19 pandēmijas laikā kļuvusi tik asa, ka Eiropas Parlaments (EP) grib likumā nostiprināt darbinieku tiesības nebūt sasniedzamiem. Attiecīgais direktīvas projekts pagājušonedēļ sāka savu ceļu par Eiropas Savienības (ES) birokrātu kabinetiem. Šonedēļ podkāsta "Eiropas dienā" trešajā raidījumā stāstīsim arī par problēmām ES cīņā ar nodokļu paradīzēm, attiecībām ar ASV un Krieviju, kā arī pat par "robotiem-slepkavām".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tiesības nebūt sasniedzamam ir salīdzinoši jauna ideja, kuru līdzīgi kā tiesības tikt aizmirstam radījusi mūsu dzīves arvien pārņemošā digitalizācija. Tā nozīmē – cilvēkiem ir tiesības nestrādāt brīvajā laikā, un ar strādāšanu jāsaprot arī atbildēšana uz darba epastiem un telefona zvaniem. Cilvēkus, kuri šīs savas tiesības ievēro, nedrīkstētu par to sodīt, piemēram, nepaaugstinot amatā. Latvija šobrīd ir viena no tikai sešām ES dalībvalstīm, kurās šādas tiesības neparedz ne likums, ne ģenerālvienošanās starp darba devējiem un arodbiedrībām, tādēļ EP tagad piedāvā Eiropas Komisijai jau gatavu direktīvas projektu, kas liktu šo jauninājumu ieviest arī pie mums.

Paralēli pagājušonedēļ notikušajā parlamenta sesijā Briselē, EP deputāti asi kritizēja, viņuprāt, joprojām pastāvošos "caurumus" ES veidotajā nodokļu paradīžu sarakstā. "Tā bija un ir laba ideja – nosaukt, nokaunināt un, pats svarīgākais, izmainīt. Izmainīt, jo iekļaušanai šajā sarakstā ir jābūt īstām sekām gan attiecībā uz valstīm, kas ir šajā sarakstā, gan attiecībā pret biznesiem, kas šīs valstis izmanto. Taču dalībvalstīm, kam pieder galavārds šī saraksta veidošanā, ir jāņem vērā, ka tajā nav iekļautas visas nodokļu "paradīzes". Sarakstā iekļautās valstis ir atbildīgas tikai par 2% no kopējiem nodokļiem, no kuru nomaksas pilnā apmērā notikusi izvairīšanās. Salīdzinājumam, Nīderlande, valsts, no kuras es nāku, ir atbildīga par 8% no šiem nodokļiem, bet Kaimanu salas – ir pirmajā vietā ar 16,5% no kopējā apjoma. Šis saraksts šobrīd nestrādā," norāda EP deputāts Pauls Tangs.

Iknedēļas podkāsts "Eiropas diena" top sadarbībā ar Eiropas Parlamentu. Klausieties podkāstu "Eiropas diena" šeit.

DELFI redakcijas veidotos podkāstus vari klausīties arī "Podbean", "Spotify", "Apple Podcasts" un "Google Podcasts".