Eiropas pārstāvji noraida Irānas ultimātus kodolvienošanās jautājumā

Eiropas valstis ceturtdien paziņojušas, ka tās joprojām atbalsta kodolvienošanos ar Irānu, tomēr noraida "ultimātus", ko Teherāna izvirzījusi vienošanās turpmākai darbībai.

"Mēs noraidām jebkādus ultimātus, un mēs izvērtēsim Irānas atbilstību, ņemot vērā Irānas veikumu attiecībā uz tās saistībām kodoljomā" atbilstoši 2015.gada vienošanās nosacījumiem, teikts Eiropas Savienības (ES) augstās ārlietu pārstāves Federikas Mogerīni, Lielbritānijas, Francijas un Vācijas ārlietu ministru paziņojumā.

Eiropas pārstāvji uzsvēra "mūsu pašu saistības atbilstoši vienošanās nosacījumiem, arī attiecībā uz sankciju atcelšanu Irānas tautas labā", un kritizēja ASV lēmumu sankcijas atjaunot.

"Šajā sakarībā mēs paužam nožēlu par ASV lēmumu sankcijas atjaunot pēc izstāšanās no Kopējā visaptverošā rīcības plāna (JCPOA)," teikts paziņojumā, minot kodolvienošanās oficiālo nosaukumu.

"Mēs vēršamies pie valstīm, kas nav JCPOA puses, atturēties no tādu soļu speršanas, kas varētu traucēt pārējo pušu iespējām pilnībā pildīt savas saistības." Eiropas pārstāvji arī norādīja, ka ir "apņēmības pilni turpināt īstenot pasākumus, lai nodrošinātu likumību tirdzniecībai ar Irānu" centienos panākt, ka vienošanās paliek spēkā. Mogerīni un ministri arī uzsvēra, ka Irānai ir jāturpina "pilnā apjomā ievērot JCPOA saistības, kā tā to ir darījusi līdz šim, un jāatturas no eskalācijas soļiem".

Teherāna nolēmusi daļēji atteikties no saistībām, kuras tā uzņēmusies saskaņā ar 2015.gadā noslēgto kodolvienošanos, trešdien paziņoja Irānas Ārlietu ministrija.

Irānas ārlietu ministrs Mohammads Džavads Zarifs uzsvēra, ka Irāna nav pārkāpusi kodolvienošanos un no tās neizstāsies. Viņš norādīja, ka Teherāna joprojām darbojas kodolvienošanās ietvaros, bet uzskata par piemērotu, pārtraukt ievērot dažas saistības, ko uzņēmusies brīvprātīgi. Zarifs uzsvēra, ka vienošanās to pieļauj. Vienlaikus viņš apsūdzēja Eiropas valstis kodolvienošanās saistību nepildīšanā.

Irānas amatpersonas norādījušas, ka Irāna vairs neievēros kodolvienošanās paredzētos ierobežojumus bagātinātajam urānam un smagā ūdens krājumiem. Irānas augstākā drošības padome skaidro, ka izmaiņas nepieciešamas, lai nodrošinātu Irānas tiesības un atjaunotu līdzsvaru, ko izjauca ASV izstāšanās no kodolvienošanās.