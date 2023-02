ES amatpersonas ieradušās vizītē Kijivā

Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena un 15 citi Eiropas Savienības (ES) komisāri ceturtdien ieradušies Kijivā, lai tiktos ar Ukrainas valdības locekļiem, paziņojusi EK.

Leiena tviterī norādīja, ka ES delegācijas vizīte ir apliecinājums stingram ES atbalstam Ukrainai.

Plānots, ka piektdien Ukrainā ieradīsies arī Eiropadomes prezidents Šarls Mišels, lai tiktos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.

Ukrainas valdība nesen paziņoja, ka sagaida no ES ceļvedi, kā pēc iespējas ātrāk un veiksmīgāk sākt oficiālas sarunas par iestāšanos blokā.

Iestāšanās ir ļoti sarežģīts un ilgstošs process, kura ietvaros Ukrainai būs jāīsteno dažādas reformas un jāpielāgojas ES normām. Bieži vien no kandidātvalsts statusa iegūšanas līdz oficiālo sarunu sākšanai paiet vairāki gadi.

ES amatpersonu vizītē Kijivā, visticamāk, tiks atzīts Ukrainas progress vairākās jomās, tai skaitā tieslietu reformas, un apspriests īstermiņa un ilgtermiņa atbalsts Ukrainai.

ES augstākais pārstāvis ārlietās un drošības politikā Žuzeps Borels tviterī norādīja, ka ES palīdzība Ukrainai ir sasniegusi 50 miljardus eiro.

"Eiropa jau no pirmās dienas bijusi vienota ar Ukrainu. Un mēs joprojām esam kopā ar jums, lai uzvarētu un atjaunotu," norādīja Borels.

Arrived in Kyiv to convey EU’s strongest message of support to all Ukrainians defending their country.

EU assistance has reached €50 billion since the start of Russia’s war. Europe stood united with Ukraine from day one. And will still stand with you to win and rebuild. pic.twitter.com/wfhIo9f9HT