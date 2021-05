ES varētu slēgt savu gaisa telpu un lidostas Baltkrievijas aviokompānijām

Eiropas Savienība (ES) varētu slēgt savu gaisa telpu un visas lidostas Baltkrievijas aviokompānijām un aicināt visas ES bāzētās aviokompānijas izvairīties no Baltkrievijas gaisa telpas, liecina ES līderu samita paziņojuma projekts, ar kuru iepazinusies aģentūra DPA.

Ja ES 27 līderi piekritīs Eiropadomes priekšsēdētāja Šarla Mišela sagatavotajam projektam, viņi līdz ar to "stingri" nosodīs lidsabiedrības "Ryanair" lidmašīnas nosēdināšanu Minskā.

Saskaņā ar projektu, kura autentiskumu apstiprinājuši vairāki ES diplomāti, Eiropadome "aicina visas ES bāzētās aviokompānijas izvairīties lidot virs Baltkrievijas".

ES līderi arī aicinās attiecīgo ES iestādi "veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai aizliegtu Baltkrievijas aviokompānijām šķērsot ES gaisa telpu un liegt šādām aviokompānijām piekļuvi ES lidostām".

Ja paziņojums tiks pieņemts, ES līderi arī aicinās Starptautisko civilās aviācijas organizāciju (ICAO) steidzami izmeklēt incidentu.

Paredzēts arī noteikt sankcijas vēl vairākām Baltkrievijas fiziskajām personām.

Kā pavēstīja viens ES diplomāts, pēc viņu domām, paziņojuma projektu atbalsta visas ES dalībvalstis.

Kā ziņots, lidmašīnai, kas svētdien bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, Baltkrievijas gaisa telpā netālu no Lietuvas robežas nācās mainīt kursu un doties uz Minsku, kur Baltkrievijas kriminālpolicija aizturēja vienu no tās pasažieriem - opozīcijas līderes Svetlanas Tihanovskas štāba locekli, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāju un galveno redaktoru Romānu Protaseviču, kuram Baltkrievijā draud nāvessods.