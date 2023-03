'Esam vēstures pareizajā pusē': Slovākija piegādās Ukrainai MiG-29

Slovākijas premjerministrs Eduards Hēgers piektdien paziņoja, ka valdība lēmusi Ukrainai piegādāt 13 padomju laiku MiG-29 reaktīvos iznīcinātājus. Tas nozīmē, ka Slovākija ir otrā NATO dalībvalsts, kas nodrošinās Ukrainu ar reaktīvajiem iznīcinātājiem, ziņo medijs “France-24”.

Preses konferencē Hēgers izteicās, ka Slovākijas valdība ir "pareizajā vēstures pusē". Savā "Twitter" profilā premjerministrs norādīja: "Militārais bruņojums ir atslēga, lai nodrošinātu, ka Ukraina spēj aizstāvēt sevi un Eiropu no Krievijas."

#Slovak gov. just approved sending 13 #MiG29s to #Ukraine! Promises must be kept&when @ZelenskyyUa asked for more #weapons incl. fighter jets, I said we’ll do our best. Glad others’re doing the same. #Military aid’s🔑to ensure🇺🇦can defend itself&the entire #Europe against #Russia