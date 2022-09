Foto: Kā Krievijas gūstā mainījies Mariupoles aizstāvis Dianovs

Mariupoles aizstāvis, kurš kļuva pamanīts smaidīgās bildes dēļ iepriekš Krievijas aplenktajā "Azovstaļ" tērauda rūpnīcā, ir atgriezies no gūsta nesen veiktajā apmaiņā pret prokrievisko politiķi Viktoru Medvedčuku. Nesaņemot atbilstošu medicīnisko palīdzību četrus mēnešus cietumā, karagūsteknis Mihailo Dianovs krietni zaudējis svaru un guvis nopietnas veselības problēmas, vēsta medijs "Pravda".

Kā redzams vairākās mediju publikācijās, Dianovs zaudējis 30% no ķermeņa masas, un rokas savainojuma vieta netika pienācīgi ārstēta, kā rezultātā tā ir sakropļota. Kā ziņojusi viņa māsa, roka tiks operēta.

Kā vēsta mediji, rokas savainojuma vietā tā fiksācijas dzelži izvilkti ar sarūsējušām plakanknaiblēm bez anestēzijas.

This is what the hand of Mykhailo Dianov, the defender of Mariupol, looks like. Recently, his photos were everywhere, and only now the hero showed the consequences of being in Russian captivity. Mykhailo's injured hand did not grow back — it is missing 4 cm of bone.

