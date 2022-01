Foto: Kanādas galvaspilsētai tuvojas pretrunīgi vērtētais 'brīvības konvojs'

Kanādas galvaspilsētas Otavas likumsargājošās iestādes sestdien gatavojas vērienīgam protestam, Parlamenta kalnā ierodoties kravas automašīnu šoferu aizsāktajam un tūkstošiem kanādiešu atbalstītajam tā dēvētajam "brīvības konvojam" vai "brīvības braucienam".

Sākotnēji nelielais protests aizsākās, reaģējot uz pieprasījumu no ASV Kanādā iebraucošo kravas automašīnu šoferiem uzrādīt vakcinācijas pret Covid-19 apliecinājumu, lai tādējādi cīnītos ar pandēmiju. Tas nozīmē, ka nevakcinētiem kanādiešiem pēc iebraukšanas jāievēro 14 dienas ilga karantīna, bet nevakcinēti ASV pilsoņi netiek ielaisti Kanādā vispār.

Arodbiedrību pārstāvji Kanādas medijam "CTV New" norādīja, ka vakcinēti ir aptuveni 85% šoferu, tomēr pauda bažas, ka jaunieviestais noteikums varētu paretināt šoferu rindas, vēl vairāk palielinot darbinieku trūkumu nozarē. Tomēr, kad pret vakcināciju vērstu aktīvistu grupa "Canada Unity" sarīkoja "brīvības konvoju" uz Otavu, vairākas arodbiedrības aicināja kravas automašīnu šoferus atturēties no dalības tajā.

Kampaņa aizsākās Jaunskotijā ceļā dodoties dažiem desmitiem automašīnu, no kurām tikai daļa bija kravas automašīnas. Tālāk mašīnu kolonna devās uz Ņūbransvikas apgabalu, kā arī līdz šim viesojusies gan frankofonās valsts daļas nosacītajā galvaspilsētā Kvebekā, gan nupat – ceturtdien –arī valsts lielākajā pilsētā Toronto.

Automašīnu skaits "brīvības konvojā" pastāvīgi mainās, noteiktos posmos tam pievienojoties un atvienojoties vietējiem atbalstītājiem, taču, kā novērojuši aculiecinieki, tas variē no dažiem simtiem līdz vairākiem tūkstošiem automašīnu, no kurām kravas automašīnas veido dažus simtus, kamēr lielais vairums piedalās ar savām privātajām automašīnām.

Piemēram, Toronto medija "City News" žurnālists atzīmē, ka lai gan pilsētā ieradušies tūkstoši kampaņas dalībnieku un atbalstītāju, viņš apšauba, ka kravas automašīnu skaits pārsniedza 100.

The truth, as I've been screamed at by strangers to report today, is by my estimate, tens of thousands of people have descended on Vaughan Mills to support the "freedom convoy." There's thousands of cars & SUVs here but you'd be hard pressed to find 100 trucks. I'm heading east.. pic.twitter.com/LcSqimdXFc — Adrian Ghobrial (@CityAdrian) January 27, 2022



Cita Kanādas medija "Global News" žurnālists Deivids Akins atzīmē, ka Ontario policija "brīvības konvojā" kopumā uzskaitījusi 113 kravas automašīnas un 276 privātās automašīnas jeb kopumā 389 auto.



OPP report convoy that arrived THU in Thunder Bay from Winnipeg consisted of 113 commercial vehicles (trucks) and 276 personal vehicles (pickups, SUVs, cars). It was leaving ThBay at approx 0815 ET this morning and was planning to stick to Hwy 17 route all the way to the Soo. — David Akin 🇨🇦 (@davidakin) January 27, 2022



Tieši kampaņas vēriens ieguvis plašu ievērību, jo, lai gan tajā vienlaikus nav piedalījušies vairāk par dažiem simtiem kravas auto, kampaņa ieguvusi plašu publicitāti un izplatītas neskaitāmas viltus ziņas par līdz pat 50 000 kravas automašīnu dalību braucienā. Arī ASV populārā televīzijas kanāla "Fox News" kanāla raidījumu vadītājs Sīns Hanitijs sludina, ka braucienā piedalās 10 tūkstoši kravas auto.



TRUCK YEAH: Canada Forms Freedom Convoy of 10K Trucks to Protest Vax Mandates, 'Overreach is Over' https://t.co/N6FvJiPVXw — Sean Hannity (@seanhannity) January 27, 2022



Cita starpā kādā viltus ziņa vēstījusi, ka vēriena dēļ "brīvības konvojs" pat iekļauts Ginesa Pasaules rekordu grāmatā. Uz kādu no šādām viltus ziņām atsaucas arī Latvijas soctīklotāji, izplatot viltus ziņu vietējai auditorijai.

Ginesa Pasaules rekordu oficiālie pārstāvji portālam "Snopes" atzīmējuši, ka līdz šim garākā kravas automašīnu rinda izveidota Ēģiptē 2020. gada 20. novembrī, kad 480 kravas automašīnas devušās parādē, kopējai mašīnu kolonnai veidojot 7,5 kilometrus. Iepriekšējais rekords fiksēts Nīderlandē, kur vienā kolonnā devās 416 kravas automašīnas. Ņemot vērā šo oficiāli fiksēto piemēru, 50 000 kravas automašīnu kolonnai būtu jābūt ap 750 kilometrus garai, atzīmē "Snopes".

Iepriekš arodbiedrības lēsa, ka nevakcinēti ir aptuveni 15% kravas automašīnu šoferi jeb aptuveni 16 000 nozarē strādājošo. Lielāko daļu no viņiem ierobežojumi neskar, jo pāri robežai uz ASV līdz šim devās tikai daļa no viņiem.

Kanādas premjers Džastins Trudo paziņojis, ka kampaņa reprezentē mazu minoritāti ar "nepieņemamiem viedokļiem". Savukārt "Toronto Star" atzīmējis, ka kampaņa izpelnījusies arī pasaulē bagātākā cilvēka Īlona Maska uzmanību, kurš ceturtdienas vakarā tvītoja "kanādiešu kravas auto šoferi rullē", tālāk diskusijā skaidrojot, ka "Brīvība tiek atņemta pa gabaliņam, kamēr tā ir zaudēta".

Tikmēr Otavas policija sestdien gatavojas vērienīgam protestam, kurā sagaida 1000 līdz 2000 protestētāju, vēsta "Global News". Pilsētas policijas vadītājs Pīters Slolijs arī paziņojis, ka policija tikusies ar kampaņas līderiem, kuri sadarbojušies un izklāstījuši savus plānus, taču tiesībsargi ir bažīgi par "paralēlām grupām", kuras varētu piedalīties protestā.