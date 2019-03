Foto: Vēbera vizītes laikā Ungārijā aizmālē Junkeru un Sorosu nomelnojošus plakātus

Orbāns tūlītēji norādījis, ka "Fidez" vēlas palikt EPP. Līdz šim gan atvainošanās nav notikusi, un Vēbers 12. martā devās uz Budapeštu, lai vēlreiz pieprasītu pret ES vērstas kampaņas tūlītēju pārtraukšanu, atvainošanos, ņemot vērā, ka šī kampaņa radījusi problēmas vēlēšanu cīņā trīs citu EPP biedriem no Beļģijas, Spānijas un Somijas, kā arī zinātniskās darbības neierobežošanu, vēršoties pret Džordža Sorosa finansēto Centrāleiropas Universitāti (CEU).

Vēbers norādīja, ka pieprasījis Orbānam un "Fidez" izpildīt šīs konkrētās prasības līdz 20. martam. "Par to nav plānotas nekāds pārrunas, viņam jāpasaka, vai viņš to pieņem vai nepieņem," uzsvēra Vēbers, "pēc gandrīz divus stundu tikšanās ar Orbānu varu teikt, ka redzēju signālus par gatavību strādāt pie šiem punktiem. Bet es neticu vārdiem, es gribu redzēt pierādījumus, tāpēc redzēsim, kas notiks nākamajās dienās."

Savukārt soctīklos parādījušies attēli, kas liecina, ka "Fidez", ņemot vērā Vēbera ierašanos, likusi aizkrāsot pret Junkeru un Sorosu vērstos plakātus. Ar gaiši zilu krāsu gan pārklāti plakāti tikai gar tām ielām, kuras no lidostas ved uz Budapeštas centru. Turklāt aizkrāsoti tie plakāti, kuri redzami, braucot centra virzienā, bet ne otrā.

Do you see the billboards painted blue? They are the former Juncker-Soros posters on the way from the airport to the city of Budapest. #ManfredWeberindahouse ⁦ @444hu ⁩ pic.twitter.com/2nYnkCPk5S

Some anti-Juncker posters removed in Budapest today. But only those facing ⁦@ManfredWeber⁩ on his way from airport to meeting w #ViktorOrban. Look at the pic closely! Posters still up on other side. Like, after meeting, who cares? ⁦@zoltanspox⁩, pls be more thorough! pic.twitter.com/4d1oRCL9zQ