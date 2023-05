Grieķijā piecus robežpolicijas darbiniekus aiztur par dalību migrantu kontrabandā

Grieķijas policija pirmdien aizturēja piecus robežpolicijas darbiniekus par piedalīšanos lielā migrantu kontrabandas grupējumā.

Pieci aizturētie, sadarbojoties ar citiem šī grupējuma locekļiem, kuri dzīvo Turcijā, vismaz 12 gadījumos neapturēja migrantu ierašanos Grieķijā no Turcijas pār Evras upi.

Grieķijas Pilsoņu aizsardzības ministrija paziņoja, ka robežpolicijas darbinieku mājokļos tika konfiscētas lielas naudas summas. Tika aizturēts viens virsnieks un četri apakšvirsnieki.

Aizturētie robežpolicisti tika aizturēti par apsūdzībām amatpersonas piekukuļošanā, varas ļaunprātīgā izmantošanā, pienākuma nepildīšanā, imigrācijas un sociālās integrācijas kodeksa pārkāpšanā.

Saskaņā ar oficiāliem datiem Grieķijas robežsargi pērn novērsa vairāk nekā 260 000 nelikumīgas robežas šķērsošanas gadījumu uz Eiropas Savienības (ES) ārējās robežas pie Evras upes.

Migranti un bēgļi, kas mēģina sasniegt ES, bieži vispirms mēģina no Turcijas iekļūt Grieķijā. Daļa no viņiem cenšas izvairīties no oficiālas reģistrēšanās Grieķijā, lai pieteiktos patvēruma saņemšanai citās Eiropas valstīs.