Honkongas ielās iziet desmitiem tūkstoši protestētāju maskās

Par spīti aizliegumam nesankcionētās protesta akcijās valkāt sejas maskas, Honkongas ielās svētdien izgāja desmitiem tūkstoši protestētāju, kuru sejas sedza maskas.

"Valkāt masku nav noziegums!" viņi skandēja.

Vismaz trīs vietās, kur protestētāji bija bloķējuši ielas un cēla barikādes, policija cilvēkus izklīdināja, izmantojot asaru gāzi.

Protestētāji devušies ielās, lai gan ir spēcīgs lietus.

Svētdien Honkongā joprojām slēgtas apmēram puse metro staciju. Sestdien tika slēgtas visas metro stacijas pēc tam, kad piektdienas vakarā daudzas no tām protestētāji izdemolēja, jo bija saniknoti par to, ka civilā ģērbts policists, kuru bija aplenkuši protestētāji, kas meta degbumbas, atklāja uguni no pistoles un sašāva kājā 14 gadus vecu zēnu.

Jau vēstits, ka Honkongas valdības vadītāja Kerija Lama piektdien paziņoja par aizliegumu aizsegt sejas, piedaloties nesankcionētās protesta akcijās. Tiem, kas aizliegumu neievēros, varēs piespriest līdz gadam ilgu cietumsodu un līdz 24 000 Honkongas dolāru (apmēram 2800 eiro) naudassodu. Aizliegums ieviests, pamatojoties uz 1922.gadā vēl Lielbritānijas koloniālās pārvaldes laikā pieņemtu likumu, kas piešķir valdības vadītājam ārkārtas pilnvaras.

Honkongā kopš jūnija notiekošie protesti nereti pārauguši vardarbībā un policija lietojusi asaru gāzi, gumijas lodes un ūdens lielgabalus.

Sākotnējais protestu cēlonis bija likumprojekts par aizdomās turamo izdošanu Ķīnai, taču protesti strauji pārauga plašākā kustībā, kas iestājas par demokrātiskām reformām.

Bijušajai britu kolonijai Honkongai, kas ir viens no pasaules lielākajiem finanšu centriem, ir autonomas teritorijas statuss, atšķirīga tieslietu sistēma un tās pilsoņiem ir paredzētas plašākas tiesības nekā pārējā komunistu pārvaldītajā Ķīnā. Šādu statusu līdz 2047.gadam jeb 50 gadus pēc atdošanas Ķīnai Honkongai noteic Londonas un Pekinas vienošanās.