Irāka no Baltkrievijas repatriēs savus pilsoņus; Lukašenko sola migrantus nogādāt Minhenē

Irākas valdība pirmdien paziņoja, ka ceturtdien organizē pirmo repatriācijas lidojumu saviem pilsoņiem, kas brīvprātīgi grib atgriezties dzimtenē no Baltkrievijas.

"Irāka 18. [novembrī] veiks pirmo lidojumu tiem, kas brīvprātīgi grib atgriezties" no Baltkrievijas, pirmdien Irākas televīzijā pavēstīja Irākas Ārlietu ministrijas preses sekretārs Ahmeds as Sahafs. Viņš neminēja to, cik daudz cilvēku būs šajā reisā, vien norādot, ka apzināts 571 irākietis, kas šobrīd Baltkrievijā atrodas līdzās robežai ar Poliju. Atgriešanās Irākā būs brīvprātīga, piebilda amatpersona.

Lidsabiedrību regulārie lidojumi starp Bagdādi un Minsku ir apturēti kopš augusta, bet Baltkrievijas misijas Bagdādē un Irākas Kurdistānas galvaspilsētā Erbīlā jau vairāk nekā nedēļu ir slēgtas. Šo soļu rezultātā sarucis irākiešu skaits, kas dodas uz Baltkrieviju, bet "problēma ir tā, ka daži tagad lido ar netiešajiem reisiem caur Turciju, Kataru, Apvienotajiem Arābu Emirātiem un Ēģipti", sacīja Sahafs.

Turcija piektdien aizliedza Sīrijas, Irākas un Jemenas pilsoņiem lidot no savām lidostām uz Baltkrieviju, bet Sīrijas privātā lidsabiedrība "Cham Wings Airlines" sestdien apturēja lidojumus uz Minsku. Pirmdien Bagdādē uz sarunām par migrācijas krīzi ieradīsies Eiropas Komisijas viceprezidents Margaritis Shins.

Arī Baltkrievija strādājot pie tā, lai repatriētu vairākus tūkstošus pārsvarā Tuvo Austrumu migrantu, kas ieradušies valstī nolūkā doties tālāk uz Eiropas Savienību, pirmdien apgalvoja Baltkrievijas autoritārais līderis Aleksandrs Lukašenko. "Šajā jomā turpinās aktīvs darbs, lai pārliecinātu cilvēkus - lūdzu, atgriezieties mājās. Bet neviens negrib doties atpakaļ," tiekoties ar Konstitūcijas projekta darba grupu, sacīja Lukašenko, vēsta oficiālā ziņu aģentūra BelTA.

Ja Polija nenodrošinās "humāno koridoru", Baltkrievija var migrantus nogādāt ar valsts lidsabiedrības "Balavia" lidmašīnām Minhenē, viņš piebilda. "Mēs nosūtīsim viņus uz Minheni ar mūsu pašu lidmašīnām, ja tas būs nepieciešams," solīja līderis.

Baltkrievija nevēlas, lai migrantu krīze saasinās līdz konfliktam, apgalvoja Lukašenko. "Vēlreiz gribu uzsvērt, ka mēs negribam nekādu konfliktu uz mūsu valsts robežas. Tas mums būtu absolūti kaitīgi," norādīja diktators.

Svētdien "Belavia" pavēstīja, ka pārtrauc savos reisos no Apvienotajiem Arābu Emirātiem uzņemt Irākas, Sīrijas un Jemenas pilsoņus, pakļaujoties Dubaijas varasiestāžu prasībai pēc Eiropas Savienības (ES) pārmetumiem, ka Minska organizē Tuvo Austrumu pilsoņu transportēšanu uz Baltkrieviju, lai pēc tam viņus mēģinātu iesūtīt bloka valstīs.

Izpildot Ankaras prasību, "Belavia" jau piektdien pārtrauca uzņemt Irākas, Sīrijas un Jemenas pilsoņus reisos no Turcijas uz Baltkrieviju.

Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko režīma izvērstā hibrīduzbrukuma ietvaros aizvadīto mēnešu gaitā notikuši centieni Latvijā, Lietuvā un Polijā no Baltkrievijas iesūtīt tūkstošiem nelegālo imigrantu, kuru lielākā daļa kā tūristi ieradušies Baltkrievijā no Irākas. Savukārt kopš pagājušās pirmdienas notiek masveidīgi migrantu mēģinājumi no Baltkrievijas puses vardarbīgi ielauzties Polijas teritorijā.

Eiropas Savienība apsūdzējusi Minskas režīmu centienos tādējādi atriebties par atbalsta sniegšanu baltkrievu opozīcijai un par sankcijām, kas vērstas pret Baltkrieviju, reaģējot uz pagājušā gada protestu vardarbīgo apslāpēšanu.