Krievijas valdības nespēja samaksāt privātajiem militārās rūpniecības uzņēmumiem, kas atbalsta Krievijas karu Ukrainā, mazina Krievijas spēju salabot bojātus transportlīdzekļus, vēsta "Institute for the Study of War" (ISW).

Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenais izlūkošanas direktorāts (GUR) ziņo, ka Krievijas militāro transportlīdzekļu remonta centru vadītāji uz remontu nepieņem jaunu Krievijas tehnisko aprīkojumu, jo Kremlis nav samaksājis par šo uzņēmumu iepriekš paveiktajiem darbiem.

Likumdevēji Krievijas Valsts domē 30. jūnijā iesniedza likumprojektu, kas dotu tiesības Kremlim ieviest "īpašus pasākumus ekonomiskajā sfērā". Tie ļautu Kremlim piespiest privātās Krievijas kompānijas nodrošināt piegādes Maskavas militārajām operācijām. Likumprojekts aizliegtu Krievijas uzņēmumiem atteikties pildīt valsts rīkojumus.

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā. Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem.

Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.