ISW: Putins sācis marginalizēt Prigožinu un 'Vagner' lomu iebrukumā Ukrainā

Kremlim pietuvinātā paramilitārā grupējuma "Vagner" finansista Jevgeņija Prigožina ietekme sākusi apsīkt pēc tam, kad viņš nespēja pildīt solījumu ieņemt Bahmutu ar saviem spēkiem, ziņo ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).

Domnīca argumentē, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins, visticamāk, bija vērsies pie Prigožina un Prigožina sabiedrotā, armijas ģenerāļa Sergeja Surovikina, lai turpinātu centienus iegūt virsroku un lauzt Ukrainas un tās Rietumu atbalstītāju vēlmi turpināt karu pēc tam, kad Krievijas konvencionālā armija bija izdarījusi visu, ko varēja, un piedzīvoja postošas neveiksmes.

Ekspertu ieskatā Krievijas Aizsardzības ministrija un ģenerālštābs, ko attiecīgi vadīja Sergejs Šoigu un armijas ģenerālis Valērijs Gerasimovs, bija pievērsuši uzmanību Krievijas rezervistu un obligātā dienesta karavīru mobilizācijai un nosacījumu radīšanai Krievijas konvencionālo militārpersonu darbības uzlabošanai, taču viņiem jebkurā gadījumā bija maz cerību gūt būtiskus panākumus 2022. gada rudenī.

Putins acīmredzot nolēma dot Prigožinam un Surovikinam iespēju parādīt, uz ko viņi ir spējīgi ar mobilizētajiem ieslodzītajiem un brutālu gaisa kampaņu, kas vērsta pret Ukrainas civilo infrastruktūru. Abi centieni cieta neveiksmi, jo Prigožinam neizdevās sagrābt Bahmutu un Surovikina gaisa uzbrukumu kampaņa panāca vienīgi Ukrainas civiliedzīvotāju ciešanas, vienlaikus iztērējot lielāko daļu Krievijas atlikušo precīzo raķešu krājumu, norāda analītiķi.

Prigožins šajā periodā šķietami nolēma, ka viņa ietekme palielinās un ka viņš varētu izaicināt Gerasimovu un pat Šoigu cīņā par pārākumu Krievijas militārajās lietās. Šķiet, ka šīs cerības izrādījušās maldīgas, raksta ISW.

Šobrīd notiekošais liecina, ka Putins ir nolēmis atteikties no paļaušanās uz Prigožinu un viņa neregulārajiem spēkiem un tā vietā atkal uzticēties Gerasimovam, Šoigu un konvencionālajiem Krievijas bruņotajiem spēkiem. Putins decembra sākumā sāka pārcentralizēt karadarbības kontroli Krievijas Aizsardzības ministrijas pakļautībā. Viņš 11. janvārī Gerasimovam piešķīra Apvienotās spēku grupas Ukrainā vispārējo vadību. Putina lēmums koncentrēties un paļauties uz konvencionālajiem Krievijas spēkiem marginalizē "Vagner" grupu un "siloviku" frakciju, pauž ISW.

ASV domnīcas analītiķi skaidro, ka Putins arī mēģina atjaunot Krievijas Aizsardzības ministrijas autoritāti un reputāciju. Kremļa saimnieka jaunā pieeja kļuva īpaši redzama, kad viņš 15. janvārī federālās televīzijas intervijas laikā nepārprotami neuzteica Prigožinu vai viņa "Vagner" spēkus Soledaras pilsētas sagrābšanā.