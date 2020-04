Japāna ārkārtējo stāvokli paplašina uz visu valsti; katrs pilsonis saņems 1000 dolārus

Japānas valdība saistībā ar Covid-19 pandēmiju atsevišķās prefektūrās noteikto ārkārtējo stāvokli paplašinājusi uz visas valsts teritoriju, vēsta "Radio Svoboda".

Ārkārtējais stāvoklis būs spēkā vismaz līdz 7. maijam, TV uzrunā ceturtdien paziņoja premjerministrs Sindzo Abe. Tāds lēmums pieņemts, jo Covid-19 gadījumi fiksēti ārpus prefektūrām, kurās jau iepriekš noteikts ārkārtējais stāvoklis.

Lai apturētu inficēto skaita pieaugumu, ir jāpanāk 80% sociālo kontaktu pārtraukšana, uzsvēra premjers. Ārkārtējā stāvokļa laikā valdība katram pilsonim izmaksās aptuveni 1000 ASV dolārus (923 eiro) mēnesī.

Līdz šim Japānā zināms 9231 Covid-19 gadījums, 190 cilvēki ir miruši.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 200 valstīs un teritorijās, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēts vairāk nekā 2,1 miljons inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 678 tūkstoši ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 146 tūkstoši cilvēku, no kuriem vairāk nekā 34 tūkstoši ASV.

Vairāk nekā 552 tūkstoši cilvēku pasaulē ir izveseļojušies.