Pērnais gads Čehijā iesākās relatīvi mierīgi. Miljardieris un valsts premjers Andrejs Babišs karoja ar Eiropas Komisiju un starptautisko pretkorupcijas organizāciju "Transparency International", bet Prāgas mērs Zdeneks Hržibs globālu publicitāti izpelnījās, uzsākot mutisku cīniņu ar Ķīnu un Krieviju. Pēdējais to darīja demokrātijas un cilvēktiesību vārdā, negaidīti saņemot lielvalstu pretreakciju un līdz ar to arī ievērību, bet Babišs kārtējo reizi tika apsūdzēts politiskā stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā materiālu labumu gūšanai. Tad nāca pandēmija.

Jau 3. februāra sākumā tika pārtraukti tiešie lidojumi no Prāgas uz Ķīnu, bet tieši pēc mēneša – 3. martā – Čehijā tika reģistrēti pirmie trīs pozitīvie koronavīrusa testa rezultāti. Vīrusam izplatoties, drīz tika ierobežota arī kustība uz un no Eiropas pirmā pandēmijas epicentra Itālijas, liegts sejas masku eksports no valsts, bez skatītājiem organizēts Pasaules kauss biatlonā un pieņemti vēl daudzi vērienīgāki un mazāki ierobežojumu, gluži kā visur pasaulē.

Flirts ar Austrumiem

Iepriekšējās politiskās cīņas tāpēc vien ar rokas vēzienu netika aizslaucītas no dienaskārtības. Prāgas mērs Krievijas vēstniecību "novietoja" noslepkavotā Krievijas opozicionāra Borisa Ņemcova vārdā nodēvētā laukumā un novāca 1980. gadā uzstādīto padomju armijas maršala Ivana Koņeva statuju, izsaucot asu Krievijas reakciju. Savukārt Babiša vadītās valdības vēršanās pret Eiropas Komisiju tikai kārtējo reizi iezīmēja čehu politikā pastāvošo pretstāvi Briselei, lai arī tās iemesls bija tā dēvēto Eiropas fondu līdzekļu izmaksas apturēšana agroķīmijas uzņēmumam "Agrofert", kura patiesais labuma guvējs ir pats Babišs.