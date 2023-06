Kahovkas HES: seismiskās stacijas katastrofas laikā fiksējušas sprādzienu

Seismiskās stacijas Ukrainā un Rumānijā Kahovkas hidroelektrostacijas (HES) apkārtnē fiksējušas eksploziju brīdī, kad dambis sagruva, medijam NPR vēstījuši Norvēģijas seismologi.

Izpēti veikusi Norvēģijas grupa NORSAR, kas Eiropā uzrauga seismiskos tīklus. Pētnieki norāda, ka eksplozija nogranda 6. jūnijā plkst. 2:54 pēc Ukrainas laika.

"Mēs redzam fokusētu enerģijas pulsu, kas tipiski ir eksplozija," skaidroja NORSAR seismologs Volkers Oje.

