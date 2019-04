Karte: Haftara spēku uzbrukumā ANO atzītajai Lībijas valdībai krituši vismaz 264 cilvēki

Kaujās par Lībijas galvaspilsētu Tripoli, kas noris divām Lībijas konkurējošajām valdībām lojālo bruņoto grupējumu starpā, šomēnes dzīvību zaudējuši 264 cilvēki, otrdien pavēstīja Pasaules Veselības organizācija (PVO).

Ievainoto skaits sasniedzis 1266. Sadursmju dēļ pārvietoti vairāk nekā 35 000 cilvēku, liecina ANO aplēses.

Krievijas atbalstītā autoritārā karavadoņa Halīfa Haftara izveidotā Lībijas Nacionālās armija, kura formāli ir Lībijas austrumos Tubrukā bāzētās valdības pakļautībā, 4. aprīlī paziņoja par uzbrukuma sākšanu Tripolei.

Tripole savukārt ir bāze konkurējošajai ANO atbalstītajai valdībai un tās tiešā un netiešā pakļautībā esošām armijas vienībām un kaujinieku grupējumiem.

Kopš 2011. gada, kad NATO atbalstītas sacelšanās gaitā tika gāzts un nogalināts ilggadējais diktators Muammars Kadafi, Lībijā valda haoss, un uz kontroli pār šo valsti pretendē divas konkurējošas valdības, no kurām viena bāzēta Tubrukas pilsētā valsts austrumos, bet otra - Tripolē.

Abu rīcībā ir gan sauszemes, gan jūras, gan gaisa spēki, kas ir pārpalikumi no agrākās Lībijas armijas vienībām.

#Libya- video of #LNA al-Saiqa SF 21 bn. direct-firing MRL (Type 63?) against targets in #Tripoli pic.twitter.com/SnrREKDRMD