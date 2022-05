Kopš spēku pārgrupēšanas okupanti nav panākuši būtisku progresu Austrumukrainā, ziņo britu izlūki

Krievijai nav izdevies panākt būtisku progresu Austrumukrainā kopš okupanti pārgrupēja savus spēkus, atsaucot tos no Kijivas un Čerņihivas apgabaliem, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Krievija mēģina gūt panākumus Izjumas un Severodoneckas apkaimē, cenšoties panākt progresu Slovjanskas un Kramatorskas virzienā. Galvenais okupantu mērķis šajā reģionā ir aplenkt Ukrainas spēkus, izolējot tos no atbalsta vai pastiprinājuma, ko sniedz vienības valsts rietumos, raksta Lielbritānija.

Ukrainas spēki veiksmīgi novērsuši okupantu upes šķērsošanas mēģinājumu Donbasā. Fotogrāfijas liecina, ka, šķērsojot Severskijdoņecas upi uz rietumiem no Severodoneckas, Krievija zaudēja nozīmīgus vismaz vienas bataljona taktiskās grupas bruņoto manevru elementus, kā arī pontonu tiltu aprīkojumu, ziņo Londona.

Lielbritānijas ministrija skaidro, ka upju šķērsošana teritorijās, pār kuru kontroli norit cīņas, ir ļoti riskants manevrs un liecina par spiedienu uz Krievijas komandieriem panākt progresu operācijās Austrumukrainā.

Krievijas bruņotajiem spēkiem nav izdevies panākt būtisku progresu, neskatoties uz spēku koncentrēšanu šajā teritorijā pēc vienību izvešanas un pārdislocēšanas no Kijivas un Čerņihivas apgabaliem, raksta Lielbritānija.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 May 2022

