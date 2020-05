Kosovas prezidents noraida ES starpnieku sarunām ar Serbiju

Kosovas prezidents Hašims Tači paziņojis, ka nepiedalīsies sarunās par attiecību normalizēšanu ar Serbiju, kuras vadīs Eiropas Savienības (ES) īpašais mediators, raksta portāls "Euractiv".

Kosova pasludināja savu neatkarību no Serbijas 2008. gadā. Savukārt 2013. gadā tā piekrita ES atbalstītam dialogam ar Belgradu, kura mērķis ir panākt normalizāciju attiecībās starp Kosovu un Serbiju.

Attiecību normalizēšana starp abām valstīm ir arī viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, kādu ES uzstādījusi Kosovai, lai tā kādreiz varētu pretendēt uz savienības dalībvalsts statusu.

ES augstais pārstāvis ārlietās un drošības jautājumos Žuzeps Borels martā nozīmēja slovāku diplomātu Miroslavu Lajčaku par īpašo Kosovas mediatoru.

Taču Slovākija ir viena no piecām ES dalībvalstīm, kas vēl nav atzinušas Kosovas neatkarību. Tāpat to neatzīst arī Spānija, Grieķija, Kipra un Rumānija. "Mums priekšā būs divi sarunu vedēji no valstīm, kuras neatzīst Kosovas neatkarību," izteicās Tači, runājot par Lajčaku un Borelu, kurš savulaik bijis Spānijas ārlietu ministrs.

Kosovas prezidents piebilda, ka piedalītos sanāksmēs, kuras organizāetu Vācijas kanclere Angela Merkele un Francijas prezidents Emanuels Makrons. "Bet no manas puses nav vēlmes piedalīties sarunu procesā, kuru vada Lajčaks," sacīja Tači. Tāpat prezidents izteicās, ka ASV spētu uz priekšu pavirzīt dialogu starp Kosovu un Serbiju.