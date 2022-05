Krievija aptur dabasgāzes piegādes Somijai

Krievija sestdienas rītā pārtraukusi dabasgāzes piegādes Somijai, jo Somija atteikusies par Krievijas gāzes piegādēm maksāt rubļos, sestdien pavēstīja Krievijas gāzes koncerns "Gazprom".

Somijas dabasgāzes uzņēmums "Gasum" jau piektdien paziņoja, ka dabasgāzes piegādes tiks apturētas.

Kā skaidroja "Gazprom", "Gasum" par gāzi nav maksājis rubļos, kā to pieprasījis Krievijas prezidents Vladimirs Putins.

"Gasum" apstiprināja, ka Krievijas gāzes piegādes sestdien apturētas un ka klienti saņems gāzi no citiem avotiem pa cauruļvadu "Balticconnector".

Cauruļvads savieno Igaunijas un Somijas gāzes sadales tīklus.

Pūliņos mazināt riskus, kas saistīti ar paļaušanos uz Krievijas enerģijas eksportu, Somijas valdība piektdien paziņoja, ka valsts ar ASV bāzēto uzņēmumu "Excelerate Energy" parakstījusi sašķidrinātās dabasgāzes kuģa nomas līgumu uz desmit gadiem.

Krievijas prezidents 31. martā parakstīja dekrētu, kas paredz no 1.aprīļa pieņemt samaksu par dabasgāzi no valstīm, kuras Krievija uzskata par nedraudzīgām, tikai rubļos

Somija no Krievijas importē aptuveni 10% no patērētās elektroenerģijas, bet dabasgāze veido aptuveni 8% no Somijas patērētās enerģijas un lielākā daļa dabasgāzes tiek importēta no Krievijas.

Pagājušajā mēnesī Krievija apturēja gāzes piegādes Polijai un Bulgārijai, jo arī tās atteicās maksāt par gāzi rubļos.

Krievija pieprasījusi ārvalstu partneriem maksāt par gāzes piegādēm rubļos, šādi Rietumu sankciju apstākļos cenšoties stimulēt savu nacionālu valūtu.