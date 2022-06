Krievija gatavojas Donbasā dislocēt lielu rezervistu vienību skaitu, ziņo britu izlūki

Krievija, visticamāk, gatavojas mēģinājumam dislocēt Donbasā lielu skaitu rezerves vienību, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Spēcīgas apšaudes turpinās, Krievijai cenšoties aplenkt Severodoneckas apgabalu caur Izjumu ziemeļos un Popasnu dienvidos, raksta Londona.

Lielbritānijas ministrija atgādina, ka Krievijas varas iestādes nav izpaudušas savu kopējo militāro upuru skaitu kopš 25. marta. Pašpasludinātā "Doneckas Tautas Republika" (DTR) publicē DTR spēku upuru skaitu. 16. jūnijā DTR atzina, ka kopš 2022. gada sākuma ir nogalinātas 2128 viņu militārpersonas un 8897 ievainoti.

DTR zaudēto karavīru skaits ir līdzvērtīgs aptuveni 55 procentiem no tā sākotnējā spēka, kas liecina par milzīgajiem zaudējumiem, ko Donbasā cieš Krievijas un prokrieviskie spēki.

Ļoti iespējams, ka DTR spēki ir aprīkoti ar novecojušiem ieročiem. Abu pušu spēja ģenerēt un izvietot rezerves vienības frontē, visticamāk, kļūst arvien svarīgāka attiecībā uz kara iznākumu, prognozē Lielbritānija.

