Krievijā kaprači pandēmijas laikā sarīko ātrrakšanas sacensības

Krievijā pēc tam, kad Covid-19 pandēmijas dēļ visupirms pārceltas, bet pēc tam vispār atceltas šogad pirmo reizi federācijā plānotās kapraču aroda prasmju pārbaudes sacensības, Tomskas reģiona kapraču asociācija nolēmusi šķipeles krūmos nemest, un sarīkojusi tādas vietējā mērogā, vēsta "V Tomske".

Šādas sacensības valstī notika pirmo reizi, medijam atzīmējis apgabala bēru dienestu asociācijas vadītājs Aleksandrs Šarabajevs. Sākotnēji pastāvējis plāns rīkot tās daudz plašākā mērogā, taču pandēmijas dēļ tās pārceltas no Vladivostokas uz Omsku, bet vēlāk iecere atlikta pavisam, lai par to domātu nākamgad. Tomskas pagabala apbedīšanas pakalpojumu sniedzējiem šis variants nav simpatizējis un viņi lēmuši paši sarīkot savas sacensības, pieaicinot interesentus arī no kaimiņu reģioniem.

Tomskā sacensības sarīkotas jau 5. septembrī un par tām sākotnēji zinājuši tikai šaurs loks – pārsvarā nozares darboņi, bet ziņas un video no tām pamazām ieguvušas ievērību visā valstī.

Sacensībās piedalījušās piecas komandas, un kapu ātrrakšanā katru no tām pārstāvējis tikai viens dalībnieks. Viņam piešķirts zemes gabals, noteikts starta laiks un kapa prasības. "Galvenais mērķis bija pārbaudīt racēju līmeni, uzlabot pakalpojumu servisu un kvalitāti. Vēlējāmies arī pārbaudīt, cik daudz laika šāds uzdevums prasa specialitātes pārstāvim," vēlāk skaidrojis Šarabajevs.

Noteikumi prasījuši izrakt divus metrus garu, 80 centimetrus platu un 1,6 metrus dziļu kapu. Kapavietas pēcāk pārbaudītas, tajās nolaižot tukšu zārku.

Uzvarējis vietējais Tomskas iedzīvotājs, kurš kapu izracis 52 minūtēs. Konkurence bijusi ļoti sīva – arī pēdējās vietas ieguvējs nav daudz atpalicis, nepieciešamā lieluma bedri izrokot 68 minūtēs. "Mēs necerējām, ka racējiem būs tik liels entuziasms," atzīmējis rīkotājs.

Kapu ārtrrakšanas organizatori sola pasākumu atkārtot, taču jau lielākā mērogā, jo jau tagad saņemot pieteikumus nākamajām sacensībām, kuras gan vēl nav nemaz konkrēti izplānotas.