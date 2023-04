Krievija vēstniecības Ziemeļvalstīs izmanto spiegošanai, konstatē mediji

Krievija izmanto vēstniecības Ziemeļvalstīs spiegošanai un daudzi vēstniecību darbinieki ir saistīti ar Krievijas slepenajiem dienestiem, secinājušas raidorganizācijas.

Četras Ziemeļvalstu raidorganizācijas – SVT no Zviedrijas, NRK no Norvēģijas, DR no Dānijas un "Yle" no Somijas – dokumentālajā filmā identificējušas 38 personas, kas pēdējos gados diplomātiskajā aizsegā, domājams, strādājušas Krievijas slepeno dienestu labā vēstniecībās Stokholmā, Kopenhāgenā un Oslo. 17 no šiem cilvēkiem joprojām darbojas šajās valstīs.

"Krievijas vēstniecības Ziemeļvalstīs tiek izmantotas kā spiegu stacijas, kuras apkalpo liels skaits profesionālu izlūkdienesta virsnieku," vēsta DR.

Raidorganizācijas ziņoja, ka šos 38 vārdus apstiprinājuši Rietumu izlūkdienesti.

NRK kā 39. aģentu minēja arī Svalbāras arhipelāga Barencburgas apmetnes Krievijas ģenerālkonsulu. Tiek uzskatīts, ka viņš saistīts ar Krievijas militāro izlūkdienestu.

Ziemeļvalstu izlūkdienesti uzskata, ka apmēram trešdaļa Krievijas vēstniecību darbinieku ir Krievijas izlūkdienesta aģenti. Viņi strādā Krievijas prezidenta Vladimira Putina labā un vāc informāciju un tehnoloģijas un meklē ietekmes veidus, kas dotu Krievijai priekšrocības, dokumentālajā filmā norādījusi augsta ranga Norvēģijas izlūkdienesta amatpersona.

SVT ziņo, ka Zviedrija plāno izraidīt piecus Krievijas diplomātus, kuru aktivitātes nav savienojamas ar viņu diplomātisko statusu.

Norvēģija nesen izraidīja 15 Krievijas diplomātus.