'Krievijas brīvība' ziņo par iznīcinātu krievu rotu Belgorodā; noliedz lielus zaudējumus sev

Ukrainas pusē karojošā krievu vienība leģions "Krievijas brīvība", kas kopā ar "Krievu brīvprātīgo korpusu" (RDK) pirmdien sāka reidu Krievijas Belgorodas apgabalā, apgalvo, ka operācijas laikā sagrauti Federālā drošības dienesta (FSB) spēki, kā arī iznīcināta Krievijas armijas motorizēto strēlnieku rota.

Leģiona "Telegram" kanālā otrdien, 23. maijā, publicētā paziņojumā teikts, ka "miera uzturēšanas operācijas" mērķis bijis radīt demilitarizēto zonu starp Krieviju un Ukrainu, iznīcināt Krievijas spēka struktūru darbiniekus un nodemonstrēt Krievijas tautām, ka ir iespējams izveidot pretestības kabatas un veiksmīgi cīnīties pret Putina režīmu.

"Šie operācijas mērķi tika veiksmīgi sasniegti. Vakardienas kaujās FSB spēki tika sagrauti un panikā atkāpās. Pēc tam uz vietu izvirzījās Krievijas armijas vienība, kas mēģināja realizēt pretuzbrukumu. Šodien, 23. maijā, kauju gaitā leģions iznīcināja Krievijas armijas motorizēto strēlnieku rotu," apgalvo leģionā.

Kur paziņojuma publicēšanas brīdī atradās leģiona karavīri un kādi ir zaudējumi, nekas nebija minēts. Savukārt RDK otrdienas vakarā publicēja divus video. Vienā redzami karavīri braucam robežkontroles punkta virzienā, otrā tālumā redzams kāds dūmojošs objekts.

"Situācija nelielā, bet jau mums piederošā Dzimtenes pleķītī joprojām ir satraucoša, un nenāktu par ļaunu uzkopšana. Slotas paņēmām līdzi, bet "sovoku" [nozīmē arī liekšķeri] Krievijā pagaidām netrūkst," teikts video parakstā. Arī RDK neprecizēja, vai tās spēki vēl atrodas Krievijas teritorijā.

Krievijas Aizsardzības ministrija otrdien pēcpusdienā apgalvoja, ka Belgorodas apgabalā iekļuvusī grupa ir "nobloķēta un sagrauta" un nogalināti "70 ukraiņu nacionālisti". Tāpat Krievijas propagandas kanāli publicēja kadrus ar bojātu tehniku.

"Novaja Gazeta Evropa", atsaucoties uz avotu armijā raksta, ka Krievijas puse diversantu apturēšanā Belgorodas apgabalā piesaistīja motorizētos strēlniekus (aptuveni 3200 karavīru un 20 tehnikas vienību), armijas specvienību (1000 karavīru un 40 tehnikas vienību). Tāpat uz reģionu nosūtīti FSB specvienības "Alfa" un "Vimpeļ" darbinieki.

Savukārt "Krievijas brīvība" runas par lieliem zaudējumiem noraida, atsaucoties uz kustības politiskā spārna pārstāvi Alekseju Baranovski, trešdienas rītā ziņo aģentūra "Reuters".

