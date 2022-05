Krievijas kara noziedzniekam Šišimarinam Ukrainā piespriež mūža ieslodzījumu

Ukrainā piespriests mūža ieslodzījums 21 gadu vecajam krievu seržantam Vadimam Šišimarinam, kurš atzīts par vainīgu 62 gadu veca civiliedzīvotājā nogalināšanā un ir pirmā Krievijas militārpersona, kas stājusies tiesas priekšā par Krievijas pilna mēroga iebrukuma laikā pastrādātajiem kara noziegumiem, vēsta aģentūra UNIAN.

Šišimarins šī gada 28. februārī Sumu apgabalā nogalināja neapbruņotu 62 gadus vecu civiliedzīvotāju Aleksandru Šeļipovu. Nogalināšanas brīdī upuris stūma divriteni pa ceļa nomali.

Tiesa secināja, ka slepkavība ir veikta ar iepriekšēju nodomu un noraidīja apsūdzētā advokāta apgalvojumus, ka Šišimarinam nav bijis nolūka nogalināt upuri.

Liecību iegūšanas procesā tiesai kļuva skaidrs, ka seržants išimarins varēja atteikties no acīmredzami noziedzīgas pavēles izpildīšanas un nešaut uz civiliedzīvotāju, jo okupants personīgi nepazina personu, kura deva pavēli šaut. Pavēles devējam nav bijušas militārās atpazīšanas zīmes, kas norāda viņa dienesta pakāpi.

"Apsūdzētais personīgi nepazina pavēles devēju, viņam nebija jāpilda šī pavēle. Tomēr viņš to izpildīja, neskatoties uz to, ka tai ir krimināli noziedzīgs raksturs. Apsūdzētajam bija iespēja atteikties no pavēles izpildīšanas vai radīt iespaidu, ka viņš nav trāpījis upurim. Tomēr viņš to neizdarīja, ar automātu tēmējot uz upuri un mērķtiecīgi veicot 3-4 šāvienus, no kuriem viens trāpīja upurim galvā, izraisot nāvi," teikts tiesas paziņojumā.

Tiesas procesā secināts, ka Šišimarins ir pārkāpis kara likumus un ir pastrādājis slepkavību ar iepriekšēju nodomu. Pierādījumu pārbaudes procesā tiesa ir guvusi pilnīgu pārliecību par apsūdzētā vainu.

Tiesa neatzina vainu mīkstinošus apstākļus, pamatojot ar to, ka apsūdzētais ir apzinājies, ka ir iebrucis neatkarīgā, suverēnā valstī. Tā kā apsūdzētais tikai daļēji atzina savu vainu, kā arī centās slēpt visus noziedzīga nodarījuma apstākļus un slepkavības tīšu nodomu, tiesa neuzskata apsūdzētā nožēlu par patiesu un nav atradusi vainu mīkstinošus apstākļus, uzsvēra tiesnesis.

Vadims Šišimarins ir notiesāts saskaņā ar Ukrainas Kriminālkodeksa 2. panta 438. punktu par kara likumu pārkāpšanu, pastrādājot slepkavību ar iepriekšēju nodomu. Tas ir pirmais okupants, kurš ir stājies Ukrainas tiesas priekšā par civiliedzīvotāja nogalināšanu karā Ukrainā.

Vēstīts, ka Šišimarins pirmo reizi tiesas priekšā Kijivā parādījās 13. maijā.

Izmeklēšanā tika noskaidrots, ka šis 21 gadu vecais krievu karavīrs 28. februārī noslepkavojis neapbruņotu Sumu apgabala Čupakhivkas ciema iedzīvotāju, kurš pa ceļa malu stūma velosipēdu.

Pirms tam kolonnu, kurā atradās seržants Šišimarins, iznīcinājusi Ukrainas armija. Bēgot viņš kopā ar vēl četriem kolēģiem no automātiem atklāja uguni uz privāto automašīnu un to nolaupīja.

Pēc tam iebrucēji ar nolaupīto automašīnu iebrauca ciematā. Tur viņi ieraudzīja vīrieti, kurš atgriezās mājās un runāja pa telefonu. Viena no militārpersonām pavēlēja seržantam nogalināt civiliedzīvotāju, lai viņš par iebrucējiem nepaziņotu Ukrainas armijai.

Šišimarins ar automātu vairākas reizes iešāva 62 gadus vecajam vīrietim galvā, to nogalinot.