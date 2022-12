Krievijas uzbrukumi Ukrainas elektrotīklam ir centieni demoralizēt iedzīvotājus, ziņo britu izlūki

Krievijas uzbrukumi Ukrainas elektrotīklam, iespējams, ir pirmais piemērs, kad okupanti mēģina īstenot "Stratēģiskās Operācijas koncepciju vitāli svarīgu mērķu iznīcināšanai", kas ir būtiska daļa no militārās doktrīnas, ko Maskava pieņēmusi pēdējos gados, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, ko publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Okupanti stratēģisko dokumentu implementē, izmantojot tālas darbības rādiusa raķetes, lai uzbruktu Ukrainas kritiskajai infrastruktūrai, nevis tās bruņotajiem spēkiem. Tie ir centieni demoralizēt iedzīvotājus un piespiest valsts vadītājus kapitulēt, raksta Lielbritānija.

Krievijas triecieni joprojām izraisa elektrības pārrāvumus, kā rezultātā visā Ukrainā, tās civiliedzīvotājiem ir jācieš no pamatlietu trūkuma.

Tomēr koncepcijas kā stratēģijas efektivitāte, iespējams, ir izjaukta, jo Krievija lielu daļu no savām raķetēm jau ir iztērējusi, veicot triecienus pret taktiskajiem mērķiem. Turklāt, tā kā Ukraina ir veiksmīgi karojusi un mobilizējusies jau deviņus mēnešus, Maskavas stratēģijas praktiskais un psiholoģiskais efekts, iespējams, ir mazāks nekā tad, ja tā tiktu izmantota kara sākumposmā, ziņo britu izlūki.

