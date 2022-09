Latvietis no video. Karš, bailes, gūstekņi un sens parāds pret krieviem

Ukrainas spēku pretuzbrukums, veiksmīgi padzenot Krievijas okupantus no Harkivas apgabala, domājams, ieies jaunākajā vēsturē, un par to vēl ilgi spriedīs konfliktu vērotāji ne tikai Ukrainā. Šajos notikumos, kuriem aizgrābti un iedvesmoti sekoja daudzi ļaudis demokrātiskajā pasaulē, piedalījās arī latvieši.

Viens no viņiem parādījās kādā sociālajos tīklos publicētā video, kur braucoša pikapa kravas kastē ar ieročiem rokās sēž vairāki karotāji un filmētājs iepazīstina, ka tur ir čehi, latvietis un gruzīns. Viņus visus vieno cīņa pret Krievijas agresiju.



"Ja Ukraina kritīs, nākamās ir Baltijas valstis. Ambīcijas tam mazajam kroplim ir lielas," telefonsarunā ar "Delfi" savu motivāciju karot Ukrainas pusē pauž Kristaps – tas pats latvietis no video. Uzvārdu publiski atklāt viņš nevēlējās. Pats savas gaitas Ukrainā sociālajos tīklos nepublisko, un minētais video viņu nav iepriecinājis, taču nu jau to daudzi redzējuši un neesot vairs nozīmes slēpt seju.

Sarunas laikā Kristaps ar savu rotu no kādas sādžas uz dienvidiem no Harkivas dodas lielpilsētas virzienā. Viņš ir daļa no Ukrainas teritoriālās aizsardzības spēku Starptautiskā leģiona, saukta arī par Ārzemnieku leģionu.

"Jebkurš, kurš uz šejieni brauc brīvprātīgi karot, ir nedaudz garīgi slims. Es arī, protams," viņš pasmejas. Karot brauc dažādi ļaudis ar dažādu motivāciju, piemēram, viena daļa ir profesionāli karavīri, kas vairs neprot civilo dzīvi un braukā pa pasaules konfliktiem. "Mums ir tāds vīrs no Amerikas, pāri 50," stāsta latvietis.

Viņš pats par savu motivāciju sauc Latviju, mūsu vēsturi un savus bērnus. "Mums pret krieviem ir vecs parāds," paskaidro Kristaps. "Manam puikam ir 16 gadi. Tas nozīmē, ka