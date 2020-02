Lībijas komandieris draud karot pret Turcijas spēkiem

Tubrukā bāzētajai Lībijas valdībai lojālais ietekmīgais militārais komandieris feldmaršals Halifa Haftars piektdien solīja karot pret Turcijas karaspēku, kas Lībijā izvietots konkurējošās, Tripolē bāzētās valdības atbalstam, ja miera sarunas Ženēvā cietīs neveiksmi.

"Ja sarunās Ženēvā mūsu valstij netiks panākts miers un drošība, ja algotņi neatgriezīsies tur, no kurienes viņi ieradušies, bruņotie spēki izpildīs savu konstitucionālo pienākumu aizsargāt valsti pret osmaņu turku iebrucējiem," Maskavā pēc sarunām ar Krievijas aizsardzības ministru Sergeju Šoigu sacīja Haftars.

Sarunas Lībijas konkurējošo spēku starpā šomēnes Ženēvā beidzās bez rezultātiem.

Otrais raunds sākās otrdien, bet sarunas tika pārtrauktas, kad Tripoles ostā trāpīja raķete. Ceturtdien sarunas atsākās.

"Kā mēs jau to esam teikuši iepriekš, mūsu pacietībai ir robežas, ņemot vērā regulāros pamiera pārkāpumus no Turcijas prezidenta Redžepa Tajipa Erdoana un [Tripolē bāzētās valdības] premjerministra [Fajeza as] Sarradža nolīgto grupējumu kaujinieku puses," brīdināja komandieris, pārmetot viņiem, ka netiek pildītas pagājušajā mēnesī samitā Berlīnē paustie solījumi.

Samitā Berlīnē, vairākas valstis, arī Turcija un Krievija, apņēmās izbeigt ārvalstu iejaukšanos Lībijā un respektēt ANO noteikto bruņojuma embargo. Haftars piebilda, ka viņa komandētie bruņotie spēki "izvērtē situāciju Tripolē, tie uztur kontaktus ar visām starptautiskajām pusēm un ir gatavi visām alternatīvām".

Savukārt Erdoans, piektdien runājot Stambulā, apstiprināja, ka Lībijā līdzās Ankaras nosūtītajām komandām, kas veic militāro apmācību, ir arī Turcijas atbalstīto Sīrijas nemiernieku grupējumu kaujinieki. "Turcija ir tur ar apmācību spēkiem. Tur ir arī cilvēki no Sīrijas Nacionālās armijas," atzina Erdoans. Viņa pieminētais grupējums agrāk bija pazīstams ar nosaukumu "Brīvās Sīrijas armija".

Haftars piektdien sacīja, ka viņa nosacījumi pamieram ir "Sīrijas un Turcijas algotņu atvilkšana, Turcijai ir jāizbeidz ieroču piegādes Tripolei un ir jālikvidē teroristu grupējumi".

Kopš 2011. gada, kad NATO atbalstītās sacelšanās gaitā tika gāzts un nogalināts ilggadējais diktators Muammars Kadafi, Lībijā valda haoss. Uz kontroli pretendē divas konkurējošas valdības un daudzi kaujinieku grupējumi.

Tripoles valdību atzīst ANO un atbalsta Turcija un Katara, bet Tubrukas valdību atbalsta Ēģipte, Saūda Arābija un Apvienotie Arābu Emirāti (AAE). Pastāv spēcīgas aizdomas, ka arī Krievija atbalsta Haftara spēkus, lai gan Maskava noliedz, ka tai būtu kāda loma Lībijas konfliktā.

Situācija Lībijā saasinājās pagājušajā gadā, kad Haftara spēki aprīlī sāka uzbrukumu Tripoles ieņemšanai.