Lielbritānija atbalsta ideju par tribunālu pret Putinu

Lielbritānija ir atvērta idejai par starptautiska tribunāla izveidi Krievijas diktatora Vladimira Putina un citu Krievijas līderu tiesāšanai par noziegumiem Ukrainā, paziņojusi britu Ārlietu ministre Liza Trasa.

Trasa to teikusi intervijā "Times Radio", raksta portāls "The Guardian".

"Mēs skaidri apzināmies, ka Putins un visi tie, kas atbildīgi par briesmīgajiem kara noziegumiem Ukrainā, ir jāsauc pie atbildības. Pašlaik mēs ļoti cieši sadarbojamies ar Starptautisko krimināltiesu," ministri citē portāls.

Trasa paskaidroja, ka par šo jautājumu ir runājusi ar Ukrainas valdību un ir atvērta idejai par tribunālu. "Mēs tagad to izskatām, bet mēs vēlāmies visefektīvāko veidu, kā saukt pie atbildības personas, kuras pastrādājušas šos briesmīgos kara noziegumus, tostarp izvarošanas, seksuālu vardarbību, nešķirotus uzbrukumus civiliedzīvotājiem. Ja tribunāls to palīdzēs sasniegt, tad Lielbritānija, bez šaubām, izskata iespēju to atbalstīt," teikusi ministre.

Starptautiskā krimināltiesa jau ir sākusi Izmeklēšanu par kara noziegumiem Ukrainā, ziņo UNIAN.

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā. Kā vienu no iebrukuma mērķiem Krievija sākotnēji minēja Ukrainas "denacifikāciju".

Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem. Okupantu zvērības masveidā sāka nākt gaismā pēc tam, kad ukraiņi viņus padzina no Kijivas apkārtnes, piemēram, Bučas.

Krievijas attieksmi pret ukraiņiem, tostarp nogalinot un veidojot filtrācijas nometnes, raksturo šis "fašisma manifests", ko publicēja Kremļa propagandas ziņu aģentūra "RIA Novosti".

Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.