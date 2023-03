Lielbritānija: dubļainā zeme sāks ietekmēt karadarbību ap Bahmutu

Ukrainas spēkiem turpinot aizstāvēt Doneckas apgabala Bahmutas pilsētu, temperatūras paaugstināšanās tagad rada dubļainas zemes apstākļus, kuri ierobežo apvidus kustību, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona norāda, ka sarežģīta apvidus kustība parasti priekšrocības dod tai armijai, kura aizstāvas.

Zemes temperatūra dienā ir paaugstinājusies un šobrīd galvenokārt ir virs sasalšanas atzīmes. Zemes sasalšana naktī un atkusnis dienā, iespējams, saglabāsies līdz nākamajai nedēļai. Prognozes, ka atlikušajā ziemas un pavasara daļā gaidāmi siltāki laikapstākļi nekā ierastie vidējie rādītāji, vēl vairāk samazinās apvidus kustību, raksta Lielbritānijas ministrija.

Visai pārliecinoši iespējams paredzēt, ka līdz marta beigām pēc galīgā atkušņa apvidus kustība būs vissarežģītākā. Tas radīs papildu izaicinājumus operācijām uz zemes un apgrūtinās smagāku bruņoto transportlīdzekļu pārvietošanos bezceļa apstākļos, jo īpaši pa zemi Bahmutas sektorā, noslēgumā raksta britu izlūki.

