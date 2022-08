Lielbritānija nosūtīs uz Ukrainu vēl vairāk daudzstobru reaktīvos mīnmetējus un raķetes "M31A1", kas var trāpīt mērķiem 80 kilometru attālumā, paziņojis Lielbritānijas aizsardzības ministrs Bens Voless.

"Šis kārtējais militārā atbalsta sūtījums dos iespēju Ukrainas bruņotajiem spēkiem turpināt aizstāvēties pret Krievijas agresiju un tālas darbības artilērijas nekritisku izmantošanu," norādīja ministrs.

"Mūsu pastāvīgais atbalsts sūta ļoti skaidru vēstījumu - Lielbritānija un starptautiskā sabiedrība joprojām ir noskaņota pret šo nelikumīgo karu un stāvēs plecu pie pleca [ar Ukrainu], sniedzot aizsardzības militāro palīdzību Ukrainai, lai palīdzētu viņiem aizstāvēties pret [Krievijas prezidenta Vladimira] Putina iebrukumu," pavēstīja Voless.

Ukrainas karavīri Lielbritānijā tiek apmācīti daudzstobru reaktīvo mīnmetēju izmantošanā, un Lielbritānija ir apņēmusies tuvākajos mēnešos apmācīt pamata prasmēs līdz 10 000 Ukrainas karavīru, no kuriem daudziem nav iepriekšējas militārās pieredzes.

Kanāda, Dānija, Zviedrija, Somija un Nīderlande ir paziņojušas, ka atbalstīs šo programmu.

Voless 11. augustā piedalās Ukrainas Ziemeļeiropas aizsardzības sabiedroto konferencē Kopenhāgenā, kur tiek diskutēts par ilgtermiņa atbalstu Ukrainai bruņoto spēku apmācīšanā, apbruņošanā un finansēšanā.

Lielbritānija jau ir piegādājusi Ukrainai dažādus ieročus, tai skaitā prettanku raķešu palaišanas iekārtu NLAW.

Voless trešdien, 10. augustā, sacīja, ka ir skaidrs, ka sprādzienus krievu kara aviācijas bāzē Krievijas okupētajā Krimas pussalā neizraisīja cigaretes nomešana.

Ukraina aplēsusi, ka sprādzienos Saki militārajā lidlaukā Krimā tika iznīcinātas aptuveni desmit Krievijas militārās lidmašīnas.

Arī laikraksts "New York Times" un ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW) ziņo, ka sadegušas vismaz astoņas krievu lidmašīnas.

Krievija sprādzienus un ugunsgrēku skaidro ar "munīcijas detonāciju" ugunsdrošības noteikumu neievērošanas dēļ, bet neko nemin par iznīcinātu militāro tehniku.

Varasiestādes Kijivā nav uzņēmušās atbildību par šiem sprādzieniem, taču daudzi novērotāji uzskata, kas aiz tiem stāv Ukrainas armija.

Voless sacīja, ka, viņaprāt, jebkura "kara rokasgrāmata" atzītu šo krievu kara aviācijas bāzi par leģitīmu Ukrainas uzbrukuma mērķi.