Lielbritānija un ES vienojas labot Ziemeļīrijas protokolu

Lielbritānijas premjerministrs Riši Sunaks un Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena pirmdien vienojās labot Ziemeļīrijas protokolu, ziņo britu mediji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vienošanās noslēgta Sunaka un Leienas klātienes tikšanās laikā Vindzorā pēc vairāk nekā gadu ilgām sarunām starp Londonu un Briseli.

Sunaks preses konferencē pavēstīja, ka muitas pārbaudēm netiks pakļautas preces, kas tiek tirgotas starp pārējo Lielbritāniju un Ziemeļīriju un kurām paredzēts palikt Ziemeļīrijas tirgū.

Tāpat Ziemeļīrijā būs pilnībā pieejami Lielbritānijā apstiprināti medikamenti.

Vienošanās arī paredz ierobežot Eiropas Savienības Tiesas pārraudzību pār protokolu.

Sunaks arī paziņoja, ka visi ES tiesību akti, kas piemērojami saskaņā ar vienošanos, ir minimums, kas nepieciešams, lai izvairītos no stingras robežas ar Īriju un ļauj Ziemeļīrijas uzņēmumiem turpmāk piekļūt ES tirgum.

Tā dēvētais Ziemeļīrijas protokols ir 2020. gadā noslēgtās breksita vienošanās sastāvdaļa, un tas paredz, ka starp Ziemeļīriju un pārējo Lielbritāniju jāievieš muitas robeža, lai tādējādi izvairītos no robežkontroles atjaunošanas uz robežas starp Ziemeļīriju un Īriju, kas varētu apdraudēt 1998.gada Lielās piektdienas miera līgumu, ar ko Ziemeļīrijā tika izbeigta 30 gadus ilgusī starpkopienu vardarbība.

Taču izrādījies, ka muitas procedūru piemērošana precēm, kas Ziemeļīrijai tiek piegādātas no pārējās Apvienotās Karalistes teritorijas, rada nesamērīgu nastu uzņēmējiem. Turklāt pret to asi iestājas Ziemeļīrijas unionisti, kas uzskata, ka šī kārtība draud atraut provinci no pārējās Lielbritānijas.