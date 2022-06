Lielbritānija un ES vienojas par aizliegumu apdrošināt kuģus ar Krievijas naftu

Lielbritānija un Eiropas Savienība (ES) vienojušās liegt apdrošināšanas pakalpojumus Krievijas naftas kuģiem, slēdzot to piekļuvi ietekmīgajam britu apdrošināšanas tirgum "Lloyd's of London", vēsta "The Financial Times".

Līdz ar to Krievijai saruks iespējas eksportēt naftu pa jūras ceļu un būs jāmeklē mazāk uzticami apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji.

Noslēgtā vienošanās starp Lielbritāniju un Eiropas Savienību ir daļa no ES sankciju 6. paketes, kura tika apstiprināta 31. maijā un paredz apdrošināšanas liegumu Krievijas naftas jūras pārvadājumiem. Taču bez Lielbritānijas iesaistes, kuras jurisdikcijā atrodas "Lloyd's of London", šis liegums būtu neefektīvs.

Vienlaikus "Financial Times" rīcībā ir informācija, ka apdrošināšanas tirgus pārstāvji ir bijuši pret ieviesto embargo, kā pamatojumu minot to, ka ne vienmēr ir iespējams noteikt naftas izcelsmi, kas tiek transportēta caur Krievijas ostām. Tā var tikt izsūtīta arī no Kazahstānas, kas šobrīd nav apgrūtināta ar nekādām sankcijām.

Iebildumu cēlēji arī uzsvēruši, ka ieviestais embargo var radīt vēl lielāku nenoteiktību naftas tirgos. Tiek akcentēts, ka naftas biržās cenas jau ir cēlušās līdz pēdējo divu mēnešu augstākajai atzīmei.

ES par Krievijas naftas daļēja embargo ieviešanu paziņoja 31. maijā. Liegums neattiecas uz naftas piegādēm pa cauruļvadiem. Plānots, ka līdz gada beigām Krievijas naftas imports varētu tikt samazināts par 90%.