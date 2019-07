Lielbritānijas premjers būs cietā 'Brexit' sludinātājs Boriss Džonsons

Lielbritānijas konservatīvās partijas vēlēšanās par līderi otrdien apstiprināts Boriss Džonsons. Tas nozīmē, ka no trešdienas viņš ieņems arī Lielbritānijas premjera krēslu.

Džonsons jau pateicies par priekšvēlēšanu sāncensību savam partijas biedram Džeremijam Hantam un paša līdz šim ļoti daudz kritizētajai līdzšinējai premjerministrei Terēzai Mejai.

Vairākas amatpersonas, tostarp tieslietu ministrs Deivids Gauks paziņojušas, ka atkāpsies, Džonsonam nākot pie varas. Ārlietu ministrs Alens Dankans amatu pameta jau pirmdien, protestējot pret tobrīd jau paredzamo Džonsona apstiprināšanu. Dankans amatu ieņēma, kad to iepriekš, protestējot pret Mejas valdību, bija pametis pats Džonsons. Atkāpusies arī izglītības ministre Anne Miltone.

Džonsons pirms 2016. gada jūnijā notikušā "Brexit" referenduma kļuva par vienu no lielākajiem atbalstītājiem Lielbritānijas aiziešanai no Eiropas Savienības. Pēdējā laikā viņš kļuva par vienu no vadošajiem Mejas kritizētājiem, pieprasot pēc iespējas ātrāku izstāšanos, turklāt iestājies par bezvienošanās "Brexit", kas nozīmētu valsts izstāšanos no valstu savienības, iepriekš nevienojoties par turpmāko sadarbību.

Džonsons uzstāj, ka Lielbritānijai jāaiziet no ES līdz pēdējam noteiktajam termiņam 31. oktobrī pat gadījumā, ja līdz šim laikam neizdosies ar Briseli panākt vienošanos. Viņš gan iepriekš solījis, ka panāks vienošanās pārskatīšanu, neskatoties uz 27 dalībvalstu līderu veidotās Eiropadomes, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvju skaidro nostāju, ka panāktais līgums ir labākais, kāds iespējams.

Pirms aptuveni mēneša Džonsons saņēma negaidītu atbalstu no ASV prezidenta Donalda Trampa, kurš pirms došanās uz Eiropu un tikšanās ar Meju izteicās, ka Džonsons varētu kļūt par lielisku premjerministru. Tramps arī vairākkārt kritizējis Meju.