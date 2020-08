Lietuvā patvērušies arī abi Coja 'Peremen!' atskaņojušie baltkrievu dīdžeji

Lietuvā, bēgot no Baltkrievijas varas iestāžu represijām, ieradušies divi baltkrievu skaņu inženieri, kuri valdības rīkota pasākuma laikā pirms 9. augustā notikušajām prezidenta vēlēšanām Minskā atskaņojuši Viktora Coja dziesmu "Peremen!" ("Pārmaiņas!"), kas kļuvusi par Baltkrievijas protestētāju himnu.

Kā ziņu aģentūrai pastāstījis viens no viņiem, 30 gadus vecais Vladislavs Sokolovskis, viņi devušies projām no Baltkrievijas, baidoties no ilga cietumsoda, jo saņēmuši draudus apcietinājuma laikā un nopratināšanā Iekšlietu ministrijā.

Sokolovskis un viņa 27 gadus vecais kolēģis Kirils Galanovs 6.augustā, trīs dienas pirms Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām, Kijevas skvērā Minskā ar leģendāro Coja dziesmu iztraucēja valdības rīkota pasākuma norisi, un jau nākamajā dienā tiesa viņiem piesprieda administratīvo arestu uz desmit diennaktīm "par huligānismu un pretošanos tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem".

Pēc Sokolovska teiktā, jau 6.augustā Lietuvas vēstniecība viņiem piedāvājusi palīdzību, bet pēc atbrīvošanas no apcietinājuma sazinājusies ar viņiem vēlreiz un viņi nolēmuši šo palīdzības piedāvājumu pieņemt.

Lietuvā viņš ieradies 22.augustā. "Gribu pateikties par palīdzību lietuviešu tautai un īpaši tiem cilvēkiem, kuri mūs pieņēmuši. Tiešām, mūsu labā izdarīts vairāk, nekā mēs varējām cerēt. Milzīgs paldies!" sacījis Sokolovskis.

Хабаровск не сдается✊🏻🔥 Беларусь, мы с тобой! Алексей, живи🙏🏻 Россия, просыпайся! Перемен🙌🏻🙌🏻🙌🏻 pic.twitter.com/9MaosKILFG — Ksenia 珍珠 (@heizhenzhu1) August 22, 2020

בלרוס הנודעת כשריד הסובייטי העגום והחי של בריה"מ זועקת רצון לשינוי. באהבה ובזרועות מלאות בפרחים האזרחים שרים ברגש את מילותיו של ויקטור צוי Перемен (Piri-men) שינוי. במינסק מחכים להפיל את הדיקטטור האחרון באירופה. אנדרטה ארכאית של שנות ה90 המוקדמות. pic.twitter.com/bGcoNW3zcU — המבקר (@HaMevak) August 22, 2020





Viņš pastāstījis, ka piecas no desmit apcietinājuma diennaktīm pavadījis karcerī un naktī uz 9. augustu pie viņa vairāku tiesībsargājošo iestāžu darbinieku pavadībā ienācis nepazīstams cilvēks. "Ar seju pret sienu! Pārmaiņas sagribējies? Dziesmu ieslēdzi? Daudz cilvēku izgājuši ielās, daudzi arestēti, un cik daudzi vēl slimnīcā... Gatavojies, tev viss vēl priekšā, iesēdīsies uz gadiem desmit. Vēl arī draugu iegāzi," paziņojis nepazīstamais un divreiz iesitis pa muguru.

"Sitieni nebija stipri, drīzāk iebiedēšanai. (..) Promejot viņš vērsās pie padotajiem: Iztaisiet viņam, kā pienākas, citādi sēž te kā sanatorijā," stāstījis Sokolovskis, piebilstot, ka kopš tā laika viņam naktīs vairs nav nolaista guļamlāva un viņš trīs diennaktis nosēdējis, turklāt ieslēgta ventilācija un karcerī bijis ļoti auksts.

Кирилл Галанов и Влад Соколовский вчера стали моими героями. pic.twitter.com/Xi4DwUqZJj — Ядовитый Белоруский Пирожочек 🤍💓🤍 (@ket_matroskina) August 7, 2020

Iznācis brīvībā, Sokolvskis par notikušo pastāstījis žurnālistiem, izteikdams pieņēmumu, ka karcerī viņu, visticamāk, apmeklējis un sitis iekšlietu ministra vietnieks Aleksandrs Barsukovs. 21. augustā viņš izsaukts uz Iekšlietu ministriju, kur viņam pieprasīts atsaukt šo izteikumu, pretējā gadījumā piedraudot ierosināt lietu par apmelošanu. "Nevaru par 100% apgalvot, ka tas bija Barsukovs. Oficiāli parakstījos, ka tas nebija viņš," aģentūrai BNS sacījis Sokolovskis.

Люди поют «Перемен!» на площади Независимости. Видео: Белсат pic.twitter.com/Wutb0TqVWK — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 20, 2020

Pēc izlaišanas no karcera viņam atņemts apģērbs un apavi, vispirms viņu gribējuši ielikt sešvietīgā kamerā, kur jau atradušies aptuveni 40 cilvēki, "arī bez drēbēm, vienos zilumos un sakaltušās asinīs". Tomēr galu galā viņu ielikuši citā sešvietīgā kamerā kopā ar aptuveni 30 cilvēkiem. "Tur cilvēki bija apģērbušies, apstākļi antisanitāri. (..) Nakts uz 12.augustu bija visbriesmīgākā. Dzirdēju nepārtrauktus kliedzienus un trulus sitienus. Cik sapratu, gaitenī arī bija cilvēki. Dzirdēju, kā viens no darbiniekiem kādam saka: " Mēs no jums uztaisīsim pirmās grupas invalīdus. Jūs nekad vairs nevarēsiet staigāt." Kamerā bija cilvēki, kas sešas līdz astoņas stundas turēti ārā ar seju pret zemi un nepārtraukti sisti," viņš stāstījis.

Kopš Baltkrievijā pēc prezidenta vēlēšanām sākušās represijas pret opozīciju, Lietuva humānu apsvērumu dēl jau pieņēmusi 22 šīs valsts pilsoņus, un puse no tiem oficiāli lūgusi piešķirt viņiem politisko patvērumu.

"Visi šie cilvēki atrodas drošībā," aģentūrai BNS sacījusi iekšlietu ministra padomniece Božena Zaborovska-Zdanoviča. Pēc viņas teiktā, kopumā atļauju iebraukt no Baltkrievijas īpašu humānu apsvērumu dēļ saņēmuši 36 cilvēki.