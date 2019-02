Lietuvas izlūkdienesti: Krievija konsekventi pastiprina militāro potenciālu Kaļiņingradas apgabalā

Krievija konsekventi pastiprina savu militāro potenciālu Kaļiņingradas apgabalā, taču NATO spēku klātbūtne mazina iespējamību, ka Maskava iedrīkstēsies uzbrukt Baltijas valstīm, teikts Lietuvas izlūkdienestu ikgadējā ziņojumā par apdraudējumiem nacionālajai drošībai.

Kaļiņingradas apgabalā dislocētais karaspēka grupējums "tiek konsekventi pastiprināts - atjaunota vecā militārā infrastruktūra un izveidota jauna, veidotas jaunas karaspēka daļas, piegādāts jauns bruņojums un kaujas tehnika, sauszemes un jūras poligonos norisinās intensīvas kaujas apmācības," norādīts dokumentā, ko izstrādājis Lietuvas Valsts drošības departaments (VSD) un Aizsardzības ministrijas Otrais operatīvo dienestu departaments.

Izlūkdienesti norāda, ka militāro aktivitāšu pastiprināšanās Krievijas poligonos, kas atrodas Lietuvas robežu tuvumā, "negatīvi ietekmē drošības vidi un palielina arī nejaušu incidentu risku".

Cita starpā, Krievija pastiprina gatavību uzsākt kaujas darbības 24-48 stundu laikā no pavēles saņemšanas brīža, teikts ziņojumā.

No otras puses, izlūkdienesti uzsver, ka Baltijas valstu nacionālo spēku nostiprināšana un reģionā dislocētie Ziemeļatlantijas alianses spēki potenciāla militārā konflikta gadījumā samazina Krievijas iespējas to lokalizēt, izvairoties no plašas NATO iesaistīšanās.

"Tādēļ samazinās iespējamība, ka Krievija izšķirsies lietot militāru spēku pret Baltijas valstīm," uzsvērts dokumentā.

Izlūkdienestu vērtējumā Baltkrievijai Krievijas militārajā doktrīnā atvēlēta bufervalsts loma - Krievija Baltkrievijas teritoriju izmanto militāro operāciju plānošanai un militārā spēka demonstrēšanai, bet abu valstu militārās integrācijas padziļināšanās un Baltkrievijas ekonomiskā atkarība samazina Minskas iespējas īstenot neatkarīgu aizsardzības un drošības politiku.

Par Kaļiņingradas apgabala karaspēka grupējuma pastiprināšanu pēdējā laikā rakstījuši arī mediji.

Kā ziņots, aģentūra "Interfax", atsaucoties uz informētu avotu, nesen vēstīja, ka šis grupējums pastiprināts ar aviācijas pulku, kura bruņojumā ir iznīcinātāji "Su-27". Šīs jaunās vienības sastāvā iekļauts arī agrāk tur izveidotais aviācijas triecienpulks. Vēl pirms tam ziņots, ka Krievijas Baltijas flotes krasta un sauszemes armijas korpuss Kaļiņingradas apgabalā pastiprināts ar tanku pulku.

2018. gadā pie Kaļiņingradas izvietotā raķešu brigāde tika pārapbruņota ar operatīvi taktiskajiem raķešu kompleksiem "Iskander-M", bet oktobrī mediji vēstīja arī par Krievijas Aizsardzības ministrijas plāniem izvietot Kaļiņingradas apgabalā, Baltkrievijā un citos Krievijai stratēģiski svarīgos virzienos radioelektroniskās cīņas kompleksus "Samarkand".