Melnajā tirgū var nopirkt piekļuvi Maskavas sejas atpazīšanas kamerām, apgalvo medijs

Melnajā tirgū tiek pārdota piekļuve Maskavas videonovērošanas tīkla kamerām, tostarp tām, kuras pieslēgtas sejas atpazīšanas sistēmai, konstatēts portāla "MBX media" pētījumā.

2019. gada sākumā Maskavā bija aptuveni 170 tūkstoši novērošanas kameru, kas uzstādītas pagalmos, kāpņutelpās, parkos, skolās, poliklīnikās, celtniecības un tirdzniecības objektos, kā arī valsts varas orgānu ēkās.

Aptuveni trīs tūkstoši Maskavas kameru ir pieslēgtas pie seju atpazīšanas sistēmas, kas saistīta ar Iekšlietu ministrijas datubāzi.

Piekļuvi novērošanas kamerām nelegāli tirgo tīmekļa čatos un forumos – ar pārdošanu nodarbojas ierēdņi, kuriem ir piekļuve "Vienotajam datu apstrādes un uzglabāšanas centram", raksta MBX.

Par vairākiem tūkstošiem rubļu pārdevēji pircējam nosūta saiti uz konkrētas kameras tiešsaisti un arhīvu par pēdējām piecām dienām.

Savukārt par 30 tūkstošiem rubļu (425 eiro) nopērkams lietotājvārds un parole ar pilnu piekļuvi datu apstrādes un uzglabāšanas centra informācijai un visām kamerām.

Melnajā tirgū pieejama informācija no seju atpazīšanas sistēmas – dīleri piedāvā datus par mēnesi. MBX žurnālists vienam no pārdevējiem nosūtīja savu foto un saņēma failu ar meklējuma rezultātiem. Sistēma piedāvāja 238 iespējamās sakritības. Lai gan atpazīšanas precizitāte bija 67%, neviena īsta sakritība failā nebija, norāda portāls – visi piedāvātie foto bijuši no citiem cilvēkiem.

Medijs skaidro, ka personu datu aizsardzības dēļ nevar parādīt šos foto, taču atlasītajos attēlos redzami žurnālistam līdzīgi cilvēki. Līdzās katram foto failā ir atzīme "savējais" vai "svešais". Pirmajā gadījumā tā apzīmētas personas, kas konkrētās kameras redzamības zonā redzētas bieži, otrajā – ja konkrētajā vietā fiksēta pirmo reizi.

Lai pārbaudītu, vai saņemtie dati ir īsti, žurnālists kameru kodus saņemtajos failos salīdzināja ar Maskavas videonovērošanas kameru atvērto reģistru. Kodi ir sakrituši.

Žurnālists uzsver, ka viņš nopircis datus no ierobežota kameru skaita, bet, ja to būtu vairāk, viņa seja, iespējams, tiktu atrasta, piemēra, datos no kameras pie viņa mājas.