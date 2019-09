Miris 'Zimbabves tēvs' un ilggadējais prezidents Mugabe

95 gadu vecumā miris Zimbabves ilggadējais prezidents Roberts Mugabe, kurš amatu bija spiests pamest 2017. gada novembrī, vēsta CNN.

Mugabe šogad vairākus mēnešus pavadīja slimnīcā Singapūrā, taču precīzāki viņa slimības apstākļi netiek izpausti.

Roberts Gabriels Mugabe dzimis 1924. gada 21. februārī netālu no Harares, Zimbabvē. Viņš bija slavens Zimbabves politiķis, bijušais Zimbabves prezidents un pirmais neatkarīgās Zimbabves premjerministrs.

Mugabe bijis pie varas Zimbabvē no 1980. gada līdz 2017. gadam. No 1980. līdz 1987. gadam viņš bija premjerministrs un tad kļuva par valsts prezidentu. Viņa vadītā ZANU-PF ir valdošā partija kopš 1980. gada, kad Zimbabve ieguva neatkarību no Lielbritānijas.