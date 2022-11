Mobilizēto krievu ģimenes arvien vairāk protestē par dienesta apstākļiem

Krievijas prezidenta Vladimira Putina izsludinātā "daļējā mobilizācija" rit jau divus mēnešus, taču šī procesa organizācija un rezervistu sagatavotība joprojām raisa daudz jautājumu, savā ikdienas ziņojumā raksta Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Bieži iesaukti tiek cilvēki, kuriem ir tiesības nedienēt, atzīmēts ziņojumā. Mobilizētajiem nav ne nepieciešamās sagatavotības, ne motivācijas izpildīt kaujas uzdevumus, bet ekipējumu sev nodrošina viņi paši.

Neskaitāmi piemēri liecina, ka mobilizēto veselības stāvoklis netiek pienācīgi pārbaudīts un daudzi spiesti dienēt ar nopietnām hroniskām slimībām.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 November 2022



Īpaši smagus zaudējumus mobilizētie cietuši Luhanskas apgabala Svatoves apkārtnē, kur karavīri tika atstāti rakt ierakumus artilērijas apšaudes apstākļos, raksta briti.

Out of all mobiks we've seen so far, these guys from Serpuhkov were definitely born to lose:

a) no armour given

b) abandoned by commanders

c) shelled by own Russian forced

d) not given any food

e) after retreating, placed in a building with no windows.

The list goes on... pic.twitter.com/XNUt57BJ8r