Navaļnija indēšana: Vācijas specdienestā apstiprina 'Bellingcat' izmeklēšanas secinājumus

Augsta ranga ierēdnis no Vācijas drošības dienesta laikrakstam "The New York Times" apstiprinājis, ka "Bellingcat" un mediju kopīgajā izmeklēšanā par Krievijas opozicionāra Alekseja Navaļnija indēšanu ar kaujas vielu "Novichok" ir minēti precīzi fakti

Saskaņā ar avota teikto Vācija jau vairākus mēnešus strādā pie tā, lai identificētu ar indēšanu saistītās personas. "Izmeklēšana aptver visus faktus, ko mēs zinājām," norāda avots, kuram rakstā saglabāta anonimitāte.

Tāpat viņš atklāj, ka pēc saindētā Navaļnija nogādāšanas uz Berlīni, ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) un Lielbritānijas izlūkdienesta darbinieki informēja Berlīni par sev zināmajiem indēšanas apstākļiem un iesaistītajiem Krievijas Federālā drošības dienesta (FDD) darbiniekiem, kas skaidri norādījis uz Krievijas varasiestāžu saistību ar noziegumu.

Jau ziņots, ka pētnieciskā grupa "Bellingcat" kopā ar medijiem "The Insider", "Der Spiegel" un CNN šonedēļ publicēja pētījumu, kurā norāda, ka Navaļniju ar "Novičok" saindējuši FDD darbinieki.

Īpaša FDD komanda Navaļniju izsekojusi jau kopš 2017. gada, kad opozicionārs paziņoja par ambīcijām pretendēt uz valsts prezidenta krēslu. Izlūkdienesta darbinieki sekojuši Navaļnijam braucienos uz Krievijas reģioniem.

Navaļnijam palika slikti 20. augustā, kad viņš lidoja no Tomskas un Maskavu. Lidmašīna veicas ārkārtas nosēšanos Omskā, kur Navaļniju hospitalizēja ar saindēšanās pazīmēm. Slimnīca apgalvoja, ka nekādas indīgas vielas politiķa organismā nav konstatētas.

Pēc divām dienām Navaļniju atļāva pārvest uz slimnīcu Berlīnē, kur analīzēs apstiprināta saindēšana ar "Novičok" grupas vielu.

Krievijas varasiestādes savu saistību ar uzbrukumu Navaļnijam kategoriski noliedz.