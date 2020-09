Navaļnijs saindēts ar 'Novičok', paziņo Vācija (plkst. 21:29)

Krievijas opozīcijas politiķis Aleksejs Navaļnijs, kurš ārstējas slimnīcā Berlīnē, saindēts ar nervu aģentu “Novičok”, paziņojusi Vācijas valdība. Par to ziņo raidsabiedrība BBC.

Toksikoloģijas testi ir snieguši "nepārprotamus pierādījumus" par "Novičok" grupas ķīmisko nervu aģentu pielietošanu, teikts valdības paziņojumā.

Vācijas valdība stingri nosoda uzbrukumu un aicina Krieviju nekavējoties sniegt paskaidrojumus. Kanclere Angela Merkele tikās ar ministriem, lai apspriestu nākamos soļus. Vācija sola par saviem secinājumiem informēt Eiropas Savienību (ES) un NATO.

"Tas ir šokējoši, ka Aleksejs Navaļnijs Krievijā kļuvis par upuri uzbrukumam ar ķīmisku nervu reaģentu," izteicies Zeiberts, piebilstot, ka par analīžu rezultātiem informēta arī kanclere Angela Merkele. Viņš atkārtoti vērsies arī pie Krievijas aicinot veikt notikušā izmeklēšanu.

Vācijas Ārlietu ministrija jau izsaukusi Krievijas vēstnieku un izteikusi atkārtotu stingru prasību noskaidrot "tagad jau pierādītās Alekseja Navaļnija saindēšanas apstākļus".

Tikmēr Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs norādījis, ka Berlīne vēl neesot oficiāli informējusi Maskavu par aizdomām, ka Navaļnijs būtu saindēts ar ķīmisko kaujasvielu "Novičok".

Tajā pašā laikā Krievijas aģentūra TASS atkal izplatījusi kādas anonīmas tiesībsargājošo iestāžu amatpersonas izteikumus, ka nedz Navaļnija ķermenī, nedz viņa apģērbā krievu eksperti neesot atraduši nekādas indīgas vielas pēdas.

Savukārt Navaļnija līdzgaitnieks un viņa dibinātā Korupcijas apkarošanas fonda direktors Ivans Ždanovs izteicies, ka Vācijas konstatētā "Novičok" izmantošana apliecina to, ka par notikušo atbildīga ir Krievijas valsts.

"Tikai valsts (FDD, GRU) var izmatot "Novičok". Tas neatstāj nekādu iespēju saprātīgām šaubām," tviterī norādījis Ždanovs, piesaucot Krievijas Federālo drošības dienestu un militāro izlūkdienestu.

Merkele paziņoja, ka Vācija informējusi savus partnerus Eiropas Savienībā (ES) un NATO par Navaļnija testa rezultātiem, lai izlemtu par "atbilstošu kopīgu reakciju".

NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs nosodīja Navaļnija saindēšanu ar "Novičok", nodēvējot to par šokējošu, un pieprasīja pienācīgu šīs lietas izmeklēšanu no Maskavas puses.

Arī Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena nosodīja Navaļnija saindēšanu, nodēvējot to par gļēvulīgu un nicināmu rīcību. Viņa uzsvēra, ka vainīgie ir jāsauc pie atbildības.

Arī Savienotās Valstis pauda bažas par atklājumu, ka Navaļnijs ticis saindēts ar "Novičok" tipa indi. "Mēs strādāsim kopā ar sabiedrotajiem un starptautisko sabiedrību, lai sauktu pie atbildības tos Krievijā, lai kur arī pierādījumi neizvestu," sacīja Baltā nama Nacionālās drošības padomes preses sekretārs Džons Uljots.

Viņš uzsvērta, ka Krievijas tautai ir tiesības mierīgi paust savus uzskatus, nebaidoties no represijām, sevišķi, indēšanas ar nervu reaģentiem.

Francija pavēstīja, ka Navaļnija saindēšana ar nervu reaģentu ir šokējoša un bezatbildīga.

"Ņemot vērā Navaļnija kunga politisko statusu Krievijā, uzbrukums viņam raisa nopietnus jautājumus. Krievijas varasiestāžu pienākums ir atbildēt uz tiem," sacīja Francijas ārlietu ministrs Žans Īvs Ledriāns.

Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons norādīja, ka Lielbritānija pati ir pieredzējusi "Novičok" nāvējošās sekas, ar to domājot Krievijas dubultaģenta Sergeja Skripaļa saindēšanu, kas notika pirms diviem gadiem Lielbritānijā un izprovocēja Krievijas diplomātu izraidīšanu no vairākām Eiropas valstīm.

"Krievijas valdībai tagad ir jāpaskaidro, kas notika ar Navaļnija kungu - mēs sadarbosimies ar starptautisko sabiedrību, lai nodrošinātu, ka tiek panākta taisnība," paziņoja Džonsons.

Ar nosaukumu "Novičok" zināma PSRS septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados radīta nervu aģentu grupa. "Novičok" darbojas līdzīgi citiem nervu aģentiem – bloķē signāla ceļu no nerviem uz muskuļiem, izraisot daudzu ķermeņa funkciju apstāšanos.

"Novičok" aģenti var būt šķidrā formā, bet tiek uzskatīts, ka ir arī cietvielas veidā. Tas nozīmē, ka to var izplatīt smalka pulvera veidā. Dažas "Novičok" versijas sāk iedarboties uz organismu jau 30 sekundes līdz divas minūtes kopš indes uzņemšanas.

The news that 🇷🇺 politician Alexey #Navalniy was poisoned with chemical weapon #Novichok is outrageous, Russian authorities bear full responsibility for this, independent international investigation must be conducted and perpetrators of the crime must be held accountable