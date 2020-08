Vara baidās no masveida protestiem. Politiķis par Navaļnija saindēšanas motīviem

Krievijas varasiestādēm ir daudz iemeslu, lai atbrīvotos no opozīcijas politiķa Alekseja Navaļnija, bet viens no tiem varētu būt Kremļa bailes no plašiem protestiem, uz kādiem viņš spēj mobilizēt ļaudis, intervijā telekanālam "Currenttime" pauž opozīcijas politiķis Dmitrijs Gudkovs.

Navaļnijan kļuva slikti 20. augustā lidojuma laikā no Tomskas. Lidmašīna veica ārkārtas nosēšanos Omskā un politiķis ar saindēšanās pazīmēm tika nogādāts slimnīcā. 22. augustā komā esošais politiķis tika nogādāts uz "Charite" slimnīcu Berlīnē. 24. augustā slimnīcas ārsti apstiprināja, ka politiķis ir saindēts ar holinesterāzes inhibitoriem. Tādas vielas tiekot izmantotas arī "Novičok" tipa indēs, ziņo raidsabiedrība BBC.

Iemesli politiķa saindēšanai ir daudz, uzskata Gudkovs. "Es domāju, ka mūsu varu ir iespaidojusi Baltkrievija, viņi redzēja, kā diktatūra, kas nupat vēl pārliecinoši un stingri stāvēja uz kājām, burtiski acu priekšā sāka grūt," viņš skaidro.

Jāņem vērā, ka Baltkrievijā jau sen darbojas represijas pret iedzīvotājiem, jau sen tiek iznīcināti opozicionāri, kuri pazūd bez vēsts, jau sen tiek grauta vārda brīvība. Tāpat brīvību protestēt Baltkrievijā ierobežoja daudz agrāk nekā Krievijā, viņš akcentē.

"Un prezidents Lukašenko zaudē pat ne blogerim, bet blogera sievai," Maskavas bažas ieskicē politiķis.

"Acīmredzot mūsu valstī Putina popularitāte krīt, process ir neatgriezenisks, vēlēšanās uzvarēt viņi vairs nevar. Turklāt vēlēšanas viņi zaudē manekeniem," stāsta Gudkovs, atsaucoties uz Navaļnija "Gudrās balsošanas" iniciatīvu, kuras rezultātā Putina "Vienotās Krievijas" deputāti zaudē maz zināmiem kandidātiem no citām partijām.

"Varai vairs nav nekādas popularitātes, protestu noskaņojums aug, visu parlamenta politisko partiju reitingi krīt. Un ir acīmredzams, ka mūs gaida tādu protestu laiks. Turklāt tie būs jaudīgi protesti, kad politiskais protests apvienojas ar sociālo," pasvītro politiķis, par piemēru minot jau pusotru mēnesi nerimstošos protestus Habarovskā, nesenus protestu Baškīrijā un pirms tam protestus Šiesā.

"Tāpēc [varai] ir jāatbrīvojas no populāra opozīcijas līdera, kam ir masīvs mediju organizatoriskais resurss protestu rīkošanai visā valstī," viņš uzskata.

Arī politologs Fjodors Krašeņiņņikovs min, ka Putinu satrauc Navaļnija spēja organizēt ļaudis un "Gudrās balsošanas" koncepcijas ieviešana. Turklāt 2021. gadā gaidāmas parlamenta vēlēšanas, kuru kampaņas ir starta pozīcijā, viņš atzīmē, atbildot uz jautājumu, kāpēc Navaļnija saindēšana notikusi tieši tagad.

"Mēs redzam, kā Baltkrievijā tā ["Gudrās balsošanas" modelis] nostrādāja, mēs redzam, kā Habarovskā tā nostrādāja, un mēs saprotam, kā tas satrauc varu," skaidro Krašeņiņņikovs.

Vara baidās no cilvēkiem, kuri spēj kaut ko organizēt. Politologs atgādina, ka opozicionārs Boriss Ņemcovs tika nogalināts pirms kampaņas Valsts domes vēlēšanās, lai nedotu viņam iespēju organizēt spēcīgu opozīcijas sarakstu: "Ņemcovu nogalināja un viss izjuka".