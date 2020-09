Navaļnijs izrakstīts no slimnīcas

Saindētais Krievijas opozīcijas politiķis Aleksejs Navaļnijs otrdien vakarā izrakstīts no Berlīnes slimnīcas “Charite” stacionāra, trešdien teikts slimnīcas paziņojumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Pacienta stāvoklis ir uzlabojies tik tālu, ka viņš tika izrakstīts no stacionāra. Aleksejs Navaļnijs "Charite" ārstējās 32 dienas, no tām 24 dienas viņš atradās reanimācijā. Ņemot vērā pacienta pašreizējo stāvokli, ārsti uzskata, ka viņa pilnīga izveseļošanās ir iespējama. Tomēr vēl ir par agru novērtēt potenciālās ilgtermiņa sekas no smagās saindēšanas," teikts paziņojumā slimnīcas vietnē.

44 gadus vecais Navaļnijs ar saindēšanās pazīmēm tika hospitalizēts 20. augustā. 22. augustā komā esošais politiķis tika nogādāts uz "Charite" slimnīcu Berlīnē. 24. augustā slimnīcas ārsti apstiprināja, ka politiķis ir saindēts ar holinesterāzes inhibitoriem, kas ir "Novičok" tipa vielu sastāvā. Savukārt trešdien, 2. septembrī, Vācijas valdība apstiprināja, ka opozicionārs saindēts ar "Novičok" grupas kaujas vielu.

7. septembrī mediķi paziņoja, ka Navaļnijs pamodies no komas, bet 14. septembrī informēja, ka politiķa stāvoklis turpina uzlaboties un viņš uz īsu brīdi jau spēj atstāt gultu. 15. septembrī Navaļnija "Instagram" kontā tika publicēts pirmais foto kopš saindēšanas.

Navaļnija līdzgaitnieki uzskata, ka viņš saindēts pēc Kremļa saimnieka Vladimira Putina rīkojuma. Oficiālā Maskava tikmēr savu saistību ar notikušo noliedz un apgalvo, ka Krievijā paņemtajās analīzēs indes klātbūtne politiķa organismā nav konstatēta.

Vācijas kanclere Angela Merkele paziņoja, ka Navaļnijs ir slepkavības mēģinājuma upuris un ka vainīgie meklējami Krievijā. Krievija tikmēr apgalvo, ka šādiem paziņojumiem nav nekādu pierādījumu.

Sava versija par notikušo ir arī Baltkrievijas prezidentam Aleksandram Lukašenko.