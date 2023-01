Nost ar pacifismu: kādēļ Japāna no pamatiem maina drošības politiku

saturs

Japāna savu aizsardzības politiku decembra beigās nostādīja uz sliedēm, kuras nebija izmantotas vairākus gadu desmitus. Tokija paziņoja, ka pie malas liks pacifismu, aizsardzības nozarei atvēlēs milzīgus līdzekļus un sāks bruņoties.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

pānas jaunā drošības politika ilustrē to, cik kardināli ir mainījusies reģionālās un starptautiskās drošības realitāte. Vēl pirms dažiem gadiem šāds pasaules ekonomiskā smagsvara plāns šķistu neiedomājams, tādēļ to ir vērts papreparēt un rast atbildes uz jautājumiem, kāpēc un kā Tokija to realizēs praksē.

Konstitūcijas 9. pants

Lai izprastu pašreizējo notikumu monumentalitāti, svarīgi zināt Japānas pieeju drošības politikai aizvadīto desmitgažu laikā. Pēc Otrā pasaules kara Japānas konstitūcijā iekļāva pacifisma politikas strāvojumu. Valsts pamatlikuma devītajā pantā teikts: "Japānas iedzīvotāji uz visiem laikiem atsakās no kara un spēka draudiem vai to pielietošanas." Tāpat Japānas konstitūcija paredz, ka "sauszemes, jūras un gaisa spēki, kā arī cits kara potenciāls nekad netiks uzturēts". Praksē tas nozīmē, ka Japānas bruņotajiem spēkiem atvēlēta vien "pašaizsardzības" kapacitāte.

Drošības uzturēšana jeb Japānas potenciālo ienaidnieku atturēšana šajā Āzijas valstī līdz šim lielākoties bijusi atvēlēta ASV bruņotajiem spēkiem. Japānā dislocēti aptuveni 50 000 ASV karavīru, kuri kopā ar vēl vairāk nekā 25 000 amerikāņu karavīru Dienvidkorejā stiprina Rietumu sabiedroto drošību Ziemeļāzijas reģionā.

Lai gan Japānas iedzīvotāji tradicionāli bijuši skeptiski noskaņoti pret konstitūcijas pārskatīšanu, sabiedrības atbalsts spēcīgākai armijai ir pieaudzis, norāda portāls "The Guardian". Šai tendencei par galveno iemeslu kalpojuši arvien pieaugošāki drošības draudi gan reģionālā, gan globālā līmenī. Kritiķi pamato, ka līdzšinējā konstitūcija nostādījusi Japānu situācijā, kurā Tokijai nav pietiekamu resursu, lai stātos pretī drošības izaicinājumiem, tostarp Ziemeļkorejas kodolprogrammai un Ķīnas agresīvajai politikai.

To, ka Japānai ir jāpārskata savs redzējums par bruņoto spēku lomu, ļoti labi saprata arī valsts ekspremjers Sinzo Abe (attēlā pa kreisi). Viņš sāka mainīt veidu, kā tika interpretēts 9. pants konstitūcijā, tādējādi 2015. gadā tika pieņemts tiesību akts, kas balstīts uz jaunu tā interpretāciju – "proaktīvs ieguldījums mierā". Lai aizsargātu savus iedzīvotājus no pieaugošajiem draudiem, Abe apgalvoja, ka Japānai bija nepieciešama modernizācija, jāstiprina militārā sadarbība ar ASV un jāsniedz ieguldījums kolektīvajā aizsardzībā, vēsta portāls "Defense One".

2018. gadā Abe izveidoja Nacionālās drošības padomi, kas nostiprināja premjerministra lomu drošības jautājumu pārvaldīšanā. Eksperti šos Abes soļus nodēvēja par "vērienīgāko Japānas ārpolitikas un drošības politikas aparāta reorganizāciju kopš Otrā pasaules kara beigām". Abe nepanāca izmaiņas valsts konstitūcijā, taču, kā raksta medijs "Voice of America", viņa politika spēja pārveidot Japānas domāšanu par drošības jautājumiem.

Ķīna, Ziemeļkoreja un Ukraina

Abes vīziju par Japānu, kura proaktīvi un efektīvi spēj stāties pretī drošības izaicinājumiem, turpinājis realizēt arī pašreizējais valdības vadītājs Fumio Kišida. Vairākus gadus pavadījis kā ārlietu ministrs Abes valdībā, par premjeru Kišida kļuva 2021. gada rudenī. Jau tobrīd viņš atbalstīja Japānas aizsardzības budžeta palielināšanu kā nepieciešamu soli valsts drošības stiprināšanai.

Ķīnas militārā modernizācija, agresīvā politika reģionā, tostarp atklāti draudi Taivānai, kā arī Ziemeļkorejas kodolprogramma jau bija pietiekami nopietni iemesli, lai Tokija mainītu savu gadu desmitiem piekopto nostāju drošības jautājumos. Tad pienāca 2022. gada 24. februāris, liekot Japānas redzējumu mainīt ne tikai par reģionālo, bet arī globālo situāciju.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

"Pirms Ukrainas krīzes cilvēkiem bija ļoti niecīga izpratne par to, kā izskatīsies karš, bet tagad [kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā] mēs to redzam ziņās, un tas, kas iepriekš bija tikai neskaidrs satraukums, tagad ir ļoti nopietns un tūlītējs drauds," medijam DW skaidroja Hiromi Murakami, politikas zinātnes profesore Templas universitātē.

Līdzīgu viedokli jūlijā pauda arī politikas profesors Tokijas Meidži universitātē Go Ito. "Katru vakaru mēs skatāmies ziņas un redzam, kas notiek Ukrainā, un tas biedē cilvēkus." "Līdz šim Japāna aizsardzībai ir tērējusi aptuveni 1% no IKP, taču sajūta ir tāda, ka tam ir jāpalielinās līdz 2%, un maz cilvēku tam nepiekrīt," atzīmēja profesors.

Jaunā starptautiskā realitāte un pēdējo gadu laikā izmainītais redzējums par valsts aizsardzību motivēja rīkoties. Šī gada decembrī Japāna izziņoja vēsturiskus plānus – Āzijas valsts bruņosies un tam atvēlēs aptuveni 320 miljardus ASV dolāru jeb vienu no lielākajiem aizsardzības budžetiem pasaulē.

Jaunajā nacionālās drošības stratēģijā Tokija izklāstīja savus mērķus aktīvāk piedalīties reģionālajā drošībā. Tokija paziņoja, ka tā "sasniegs jaunu līdzsvaru starptautiskajās attiecībās", ciešāk sadarbojoties ar ASV un to sabiedrotajiem, lai gādātu par "brīvu un atvērtu Indijas un Klusā okeāna reģionu".

Valsts drošības stratēģijā teikts, ka Japāna saskārusies ar "smagāko un sarežģītāko nacionālās drošības vidi kopš [Otrā pasaules] kara beigām", un Ķīna tika izcelta kā "vislielākais stratēģiskais izaicinājums Japānas miera un stabilitātes nodrošināšanai".

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Ar ko bruņosies Japāna?

Kišidas (attēlā zemāk) valdības plāns nākamo piecu gadu laikā paredz dubultot izdevumus aizsardzībai līdz aptuveni 2 procentiem no iekšzemes kopprodukta (IKP) un palielināt Aizsardzības ministrijai veltīto budžetu līdz aptuveni desmitajai daļai no visiem valsts izdevumiem. Japānas plānotie izdevumi aizsardzībai padarīs to par trešo lielāko investētāju militārajā kapacitātē pasaulē, atpaliekot vien no Ķīnas un ASV.



Saskaņā ar vidēja termiņa aizsardzības programmu budžetā ir iekļauts finansējums, lai iegādātos "Tomahawk" spārnotās raķetes no ASV, paplašinātu vietējo zeme-kuģis spārnoto raķešu diapazonu un izstrādātu hiperskaņas ieročus. Ievērojami finansiālie resursi tiks tērēti integrētās gaisa un pretraķešu aizsardzības spēju uzlabošanai, tostarp radara uzlabošanai raķešu sistēmai "Patriot", lai cīnītos pret hiperskaņas ieročiem.

Japāna eventuāli izvietotu vairāk nekā 1000 tāla darbības rādiusa spārnotās raķetes, kas varētu sasniegt Ziemeļkoreju vai Ķīnas piekrastes apgabalus, vēsta laikraksts "Yomiuri Shimbun". Sagaidāms, ka Japāna arī stiprinās savu militāro klātbūtni dienvidu salās, trīskāršojot bruņoto spēku vienību skaitu un aprīkojot tās ar spēju pārtvert ballistiskās raķetes.

Būtisks elements Japānas jaunajā drošības politikā ir Tokijas lēmums iegūt "prettrieciena spējas". 2022. gada izskaņā publicētajos dokumentos teikts, ka Japānas pašreizējās raķešu pārtveršanas sistēmas vairs nav pietiekamas un "ir nepieciešama prettrieciena spēja". Tomēr dokumenti izslēdz preventīvus triecienus un uzstāj, ka Japāna ir apņēmusies īstenot "tikai uz aizsardzību orientētu politiku", ziņo "Al Jazeera".

Valdības amatpersonas medijam "The Diplomat" arī uzsvēra, ka prettrieciena spējas iekļaujas pacifistiskās Japānas konstitūcijas un starptautisko tiesību ietvarā un nemainīs tikai uz aizsardzību vērstas politikas koncepciju. Tās arī norādīja, ka jebkura uzbrukuma spēja tiks izmantota tikai tad, ja situācija atbildīs tā sauktajiem trim jaunajiem spēka pielietošanas nosacījumiem. Tie ir – gadījumā, ja bruņots uzbrukums Japānai vai ārvalstij, kas ir ciešās attiecībās ar Tokiju, apdraud Japānas valsts izdzīvošanu; ja nav citu piemērotu pasākumu draudu novēršanai; ja spēka pielietošana ir ierobežota līdz minimālai nepieciešamībai.

ASV vēstnieks Tokijā Rams Emanuels atzinīgi novērtēja jaunās stratēģijas kā "nozīmīgu pavērsienu" ASV un Japānas attiecībās un centienos "brīvu un atvērtu Indijas un Klusā okeāna reģionu" padarīt par sasniedzamu realitāti.