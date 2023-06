Nova Kahovkā applūdušā ZOO gājuši bojā teju visi dzīvnieki; cilvēki glābj suņus un kaķus

Kahovkas HES spridzināšanas rezultātā applūdis zooloģiskais dārzs "Kazkova Dibrova" okupētajā Nova Kahovka pilsētā. Plūdos bojā gājuši gandrīz visi zoodārzā izmitinātie dzīvnieki, atsaucoties uz Ukrainas dzīvnieku tiesību organizācijas "UAnimals" otrdienas, 6. jūnija paziņojumu, vēsta medijs "The Kyiv Independent".

"Izbēgt izdevies tikai gulbjiem un pīlēm," paziņojumā norādīja organizācija. "UAnimals" norāda, ka informācija iegūta no avota zoodārza vadībā, kas palika anonīms drošības apsvērumu dēļ.

"Mēs darījām visu, lai izglābtu zoodārzu okupācijas laikā. Tagad tas vairs neeksistē," avotu citējusi organizācija.

In the Nova Kakovka, due to the destruction of the dam by Russians, the zoo/recreation center "Kazkova Dibrova" was flooded. The zoo administration says that 300 animals have died. https://t.co/GUWAkQXOuL pic.twitter.com/1JJbKwumV7 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 6, 2023

Zoodārzs bijis daļa no atpūtas kompleksa. "Kazkova Dibrova" (tulkojumā "Pasaku Dibrova") platformā "Facebook" norāda, ka katastrofas laikā bojā gājuši aptuveni 300 dzīvnieku. Tā skaitā pērtiķi, ponijs, jenotsuņi, kazas, aitas, papagaiļi, jūrascūciņas, seski un daudzi citi.

Medijs "The Washington Post" informēja, ka darbinieki izteikuši cerību, ka daži dzīvnieki varētu būt izdzīvojuši pēc ziņām, ka zoodārza iemītnieks – piecas dienas vecs gulbju mazulis – manīts, peldot ar saviem vecākiem.

Medijs skaidro, ka pēdējā gada laikā zoodārza darbinieki regulāri "cīnījušies", lai nosargātu dzīvniekus agresoru okupācijas laikā. Agresori parku, kas ielenc zoodārzu, mīnējuši, kā arī bloķējuši piekļuves ceļus, lai zoodārza iemītniekus nebūtu iespējams evakuēt.

Zoodārzs oficiālajā "Facebook" profilā aizvadītajā gadā lūdza sabiedrības palīdzību, skaidrojot, ka darbinieki ik dienas, uz darbu dodoties, tika apšaudīti, kā arī "dzīvnieki bijuši pastāvīgā stresā no apkārt dzirdamajiem sprādzieniem".

Kazkova Dibrova Zoo before the flood. pic.twitter.com/pYHviufcgC — 🌻A n n a (@tweet4anna) June 6, 2023

Ukrainas pilsētu Nova Kahovka Krievijas spēki okupēja īsi pēc pilna mēroga iebrukumā pagājušā gada 24. februārī. "Delfi", atsaucoties uz aģentūru LETA, iepriekš ziņoja, ka Krievijas karaspēks otrdien Hersonas apgabalā saspridzināja Kahovkas HES aizsprostu. Kahovkas HES atradās Krievijas karaspēka kontrolē, taču pēc aizsprosta saspridzināšanas applūda teritorijas gan Dņepras labajā krastā, kuras kontrolē Ukraina, gan Krievijas okupētās teritorijas kreisajā krastā.

Hersonas reģionā aktīvi glābj plūdos slīkstošos dzīvniekus

"UAnimals" organizācija savā "Twitter" profilā publicēja video, skaidrojot, ka šobrīd ir grūti noteikt, kur nepieciešamas evakuācijas, jo plūdu dēļ nav iespējams piekļūt visām dzīvojamajām ēkām.

"Mūsu komanda ir nolēmusi vienkārši pārvietoties pa pilsētu. Cerams mums izdosies ieraudzīt dzīvniekus, kuriem nepieciešama palīdzība un mēs attiecīgi spēsim rīkoties," skaidroja organizācijas pārstāve Katerina.

Kateryna from UAnimals telling about the situation in Kherson. God bless evacuation team🙏 pic.twitter.com/v9LOwvzsdH — UAnimals.ENG 🇺🇦 (@UAnimalsENG) June 7, 2023

Iekšlietu ministrijas padomnieks Antons Geraščenko savā "Twitter" profilā norāda, ka šobrīd sociālajos tīklos ir simtiem video, kuros redzams, kā iedzīvotāji Hersonas reģionā glābj bezpalīdzīgos dzīvniekus.

"Situācija okupētajos ciemos Dņepras kreisajā krastā ir vēl dramatiskāka – ūdens līmenis ir augstāks un cilvēki, kā arī dzīvnieki saņem ļoti maz palīdzības no Krievijas varasiestādēm," skaidro Geraščenko.

There are hundreds of videos like this one from Kherson region. The situation in the villages on the left bank of Dnipro occupied by the Russians is even more dramatic - the water level is higher, while people and animals get very little to no help from Russian "authorities". pic.twitter.com/0TjZrCFk28 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 8, 2023

Ukrainas parlamenta deputāte Kira Rudika savā "Twitter" profilā komentē: "Kamēr starptautiskās organizācijas uztur apkaunojošu klusumu, brīvprātīgiem Hersonas reģionā turpina varonīgi strādāt. Katras dzīvības glābšana padara mūs par cilvēkiem. Paldies."

While international organizations are keeping shameful silence, volunteers continue to work heroically in the Kherson region. Saving every single life is what makes us human. Thank you! Photo/video: K. and V. Liberovy, State Emergency Service, UAnimals, Danylo Pavlov, Reuters pic.twitter.com/DPNEQycHKq — Kira Rudik (@kiraincongress) June 8, 2023

Vairākas Ukrainas amatpersonas izteikušas uzslavas apgabala brīvprātīgajiem, nosodot Krievijas agresiju Ukrainā.

We must save people and animals. I am angry at Russians, I am sad that some people are confused and can’t tell bad Russia from good Ukraine, and I am crying about people and animals who are suffering in Kherson. I will work harder, and I will do more to help defeat 🇷🇺 1/ pic.twitter.com/bzl89TBDPE — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) June 7, 2023

"We can judge the heart of a man by his treatment of animals."

-Immanuel Kant

📷: Stas.kozluk pic.twitter.com/YNjpynXkvy — Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) June 7, 2023